Pablo López llega a Santander este sábado con su tour 'Santa Libertad'

Pablo López desembarcará en el Palacio de Deportes de Santander este sábado 30 de junio, a partir de las 22.30 horas, para presentar en directo su nuevo disco, 'Camino, fuego y libertad', que se ha convertido en un auténtico éxito de ventas y que ha consolidado al artista malagueño como uno de los grandes compositores e intérpretes del momento dentro de la música en castellano.

Este concierto, que cuenta con el respaldo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria y la colaboración especial del Ayuntamiento de Santander, se enmarca en las celebraciones del décimo aniversario del festival Música en Grande, que se celebrará entre el 22 y el 26 de julio en los Campos de El Malecón de Torrelavega con Pablo Alborán, Alejandro Fernández, Antonio Orozco, Morat, Estopa, Bebe, Carlos Vives y Juan Magán como cabezas de cartel.

Tras dos discos que le colocaron como uno de los autores más relevantes de nuestro país, Pablo López está viviendo el mejor momento de su carrera profesional y el éxito de 'Camino, Fuego y Libertad' no ha hecho más que confirmar su trayectoria, todo ello coincidiendo con su paso por el programa de televisión 'La Voz', donde ha conquistado a la audiencia por su naturalidad y su sentido del humor.

El artista andaluz comenzó este pasado mes de febrero la exitosa gira de presentación del disco, bautizada como 'Santa Libertad', y ya cuenta con las entradas agotadas en la mayoría de las ciudades por las que recalará, con casos tan espectaculares como el de Barcelona, donde se vendieron todas las localidades en apenas una hora. El tour recorrerá, además, Argentina, Chile y México. En total, disfrutarán de su directo más de 100.000 espectadores.

Su tercer álbum ha supuesto una sorpresa y un golpe de aire fresco, ofreciendo "un disco impactante, diferente, sincero y arriesgado". Se trata de una obra que cuenta once grandes historias que confluyen en una sola, la de un camino que a través del fuego y la libertad lleva al encuentro con la vida, con las nuevas oportunidades y con el amor incondicional a todo lo que le rodea.

Son once nuevos temas compuestos, grabados y producidos en los estudios The Abbey Road Studios (Londres), USA East West Studios (Los Ángeles), MG Studios (Madrid) y Wiked Sound (Barcelona), con la producción de Kim Fanlo y la involucración total de Pablo López y la colaboración de arreglistas y músicos como Aaron Sterling, The London Metropolitan Orchestra o Patxi Urchegui en la sección de vientos.

'Camino, fuego y libertad' es sin duda su trabajo más personal, el más íntimo y emocional de su carrera. Como él mismo lo define, "es una introspección en sentimientos que no atañen a terceras personas, es un viaje interior no autobiográfico y por eso la gente se siente identificada".

El reencuentro del músico con el público cántabro vendrá acompañado de un Pablo López pletórico de voz y fundido con su inseparable piano. El artista interpretará a lo largo de casi dos horas de concierto canciones de su último disco, como 'El niño', 'El gato' o 'El teléfono', además de clásicos como 'Tu enemigo', 'El mundo' o 'Lo saben mis zapatos'.

Pablo López interpretará algunos de sus temas más reconocidos con su inseparable piano. | EFE

Últimas entradas a la venta

Las últimas entradas para asistir al concierto de Pablo López en el Palacio de Deportes de Santander, que abrirá sus puertas a las 21.30 horas, están disponibles en la plataforma de venta de El Corte Inglés, tanto a través de la página www.elcorteingles.es/entradas como en el teléfono 902 400 222 o de manera física en el servicio de atención al cliente de todos sus centros comerciales en España.

Además, también se pueden adquirir en todos los restaurantes McDonald’s de Cantabria, donde se pueden canjear los Bonos Cultura de Santander, y en la taquilla del Palacio de Deportes, que estará abierta el sábado de 19.30 a 22.30 horas. Aunque salieron a la venta cinco tipos de entradas, dependiendo de la ubicación, actualmente solo quedan disponibles en la grada superior, que tienen un precio de 25 euros, gastos de gestión incluidos.