La cuarta edición de Cajas de Música vuelve con Marta Delmont

La cuarta edición de Cajas de Música comenzará con el directo de Marta Delmont este lunes 7 de octubre en la Sala 2 del Cine Groucho (Cisneros 4) de Santander. El programa estará compuesto por artistas emergentes y veteranos del panorama nacional e internacional como Virginia Maestro o Andrew Combs. Las actuaciones tendrán lugar el primer y tercer lunes de cada mes a partir de las 21.00 horas hasta el mes de diciembre.

Cantantes de todo el mundo, desde la ciudad de la Gran Manzana hasta las ciudades españolas más reconocidas como Barcelona, acudirán a Santander durante los estos tres meses. A pesar de la multitud de idiomas a través de los que podrían comunicarse, todos los artistas han decidido hacerlo a través del lenguaje universal que es la música. El ciclo, organizado por Los huesos de Portobello, se caracteriza por su pretensión de ''desnudar canciones'' ante un público ''exigente y con una gran inquietud por la música''. Las entradas, de 10 euros cada día, estarán disponibles en taquilla y podrán adquirirse antes de disfrutar del espectáculo.

Dos lunes al mes

Esta serie de conciertos comenzará con la actuación en directo de Marta Delmont el lunes 7 de octubre, que presentará 'Landlords' (Great Canyon Records). Con este trabajo se decanta por un sonido más ambicioso y personal, desmarcándose así del clásico folk americano. La cantante ya ha participado en festivales como Primavera Sound o Acústica.

Virginia Maestro presentará el 21 de octubre su nuevo álbum 'Del Sur'

Virginia Maestro presentará el 21 de octubre 'Del Sur', un nuevo álbum grabado junto a Colin Linden que está marcado por el folk, los sonidos fronterizos y la música popular latinoamericana. Linden, compositor, director musical y productor, ha grabado junto a otros artistas de la talla de Bob Dylan y Lucinda Williams. El disco, en el que colabora Kate Bowen, contiene doce canciones -diez en castellano y dos en inglés-.

La italiana Marianna D'Ama llega el 4 de noviembre para conmemorar a artistas como Amy Winehouse y Courtney Love a través de algunos de sus temas como 'Dolls', 'Lewis' y 'Monkey'. Estas canciones estarán prensadas en un EP homónimo grabado en Na-Na Tapes Records. En directo la acompañará el multiinstrumentista Davide Grotta.

Desde Francia, James Eleganz, ex cantante de Success, nos visitará el 18 de noviembre para presentar 'The Only One' (ZRP Records), diez variantes sobre el amor autodestructivo procedentes de clásicos del rock y del folk. El escenario contará con una extravagancia moderna de su mundo interior característica del cantante.

Andrew Combs actuará el 2 de diciembre en la cuarta edición del ciclo Cajas de Música

Andrew Combs viene el 2 de diciembre con un estilo que se debate entre el pop y el country-soul de los años 70, en el que mezcla la guitarra eléctrica con el legado compositivo acústico del Laurel Canyon de esa época. Desde su debut en 2012, Combs no ha hecho más que escalar hacia lo más alto de su carrera musical, lo que le sostiene como uno de los jóvenes compositores más poéticamente dotados de su generación.

Los locales Ziggy’s Band cierra el ciclo el 16 de diciembre con el legado de David Bowie y Bob Dylan. En su actuación incluirán canciones tan famosas como Like a Rolling Stone, Starman o Mr. Tambourine Man.