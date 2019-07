"Estoy convencida de que la crispación va a desaparecer en esta legislatura porque los perfiles de la oposición son distintos"

Esther Bolado (Escobedo, 1974) afronta su segunda legislatura como alcaldesa de Camargo con la convicción de que el clima político será distinto al vivido los pasados cuatro años en la Corporación, cargado de crispación, llegando incluso a verse obligada a someterse a una moción de confianza del Pleno. Esta vez, la regidora socialista dirigirá el Ayuntamiento con mayoría absoluta junto al PRC, tras haber ganado las pasadas elecciones, lo que arroja un escenario de estabilidad para sacar adelante propuestas con más facilidad.

Entre ellas, la más destacable es el Plan General de Ordenación Urbana, un proyecto fundamental para el municipio, que se encuentra a punto de terminar el periodo de exposición pública, y que, según la alcaldesa, "si todo va bien y tenemos Gobierno en España, en dos años puede estar aprobado".

-¿Cómo está siendo el inicio de legislatura con el nuevo reparto de fuerzas que dejó el 26M?

Con normalidad. Con la tranquilidad democrática que debería haber sido hace cuatro años y que no pudo ser, y con mucha más estabilidad para poder sacar cosas adelante.

-La pasada legislatura fue muy convulsa hasta el punto de que se presentó a una moción de confianza del Pleno. Esa crispación, con el nuevo escenario político,¿desaparecerá en estos cuatro años?

Estoy absolutamente convencida de que sí porque los perfiles de las personas que están en los grupos de la oposición son distintos a los que había en la pasada legislatura. Creo que tiene que haber crítica política y debates en los Plenos, pero luego tenemos que ser capaces entre todos de ponernos de acuerdo en asuntos importantes para los vecinos.

-¿Se siente más legitimada o respaldada como alcaldesa después de haber ganado las elecciones?

Estoy con un cúmulo de sensaciones. Lo primero, estoy superagradecida a los vecinos. A pesar de haber tenido una legislatura muy complicada, en la que me ha costado sacar adelante muchas cosas por esa inestabillidad y por el posicionamiento basado en el 'no' de la oposición, me han dado ese apoyo y hemos sido la formación más votada. Me cargo aún más la mochila de responsabilidad de la que ya tenía.

-Aunque tengan mayoría absoluta con el PRC, ¿abrirán la puerta a que haya consenso con el resto de fuerzas para sacar adelante propuestas?

Sí, es algo que siempre he dicho, que tienen cabida todas las formaciones, y más en un Ayuntamiento como el de Camargo que ahora está saneado, con nueve millones de euros de remanente a disposición de los vecinos para inversiones. Mi intención es que los Presupuestos puedan estar preparados para funcionar el 1 de enero de 2020 y para ello quiero reunirme tanto con el PP como con Ciudadanos para que tengan cabida alguna de sus propuestas. Creo que tiene que ser así, también tienen su parte de votos y aquí estamos para trabajar para todos los vecinos por igual, para el que te ha votado y para el que no.

-¿Considera al PGOU, que ahora se encuentra a punto de terminar el periodo de exposición pública, el proyecto de esta legislatura?

Creo que es lo más importante. Sin menospreciar al resto de iniciativas que tenemos, el hecho de que Camargo pueda crecer como Ayuntamiento depende del PGOU. En el proyecto, la parte política que hemos aportado corresponde a la reserva de suelo industrial para que vengan empresas que sabemos que quieren venir, ya que tenemos una situación estratégica dentro del Arco de la Bahía que no tiene otro municipio, y a la reserva de suelo para la creación de viviendas sociales, tanto en compra como en régimen de alquiler social para que todas las personas puedan tener acceso a una vivienda digna, que es algo que siempre defendemos.

-Aunque conlleva una tramitación larga, ¿con qué plazo estaría satisfecha para que salga adelante?

Estamos afectados por 36 informes sectoriales aunque sí que es cierto que antes de esta exposición pública ya hemos trabajado sobre ellos y hay muchos que ya tenemos aceptados. Calculo que si todo va bien y tenemos Gobierno en España, que es muy importante por esos informes, en dos años podemos tener aprobado definitivamente el PGOU.

-En el caso del soterramiento de las vías del tren, otro de los proyectos de envergadura para esta legislatura, ha asegurado que tiene el compromiso personal de Ábalos (ministro de Fomento en funciones) para que se pueda finalizar a final de año. ¿Las complicaciones que se están dando para formar Gobierno a nivel estatal pueden retrasar todos los plazos?

En principio en esta obra en concreto no. De hecho, el 9 de agosto tenemos una cita en Madrid con Adif para ver el proyecto inicial que ya está acabado y para empezar a trabajar sobre el definitivo. La intención es que para finales de año esté ya terminado, y si tenemos presupuesto, que es lo importante, esté esa dotación para poder empezar la obra el año que viene.

-¿Qué otras prioridades tiene para impulsar estos cuatro años?

Seguir apostando por la educación como hemos hecho hasta ahora, ampliando las ayudas para bachillerato y para Formación Profesional. Seguir apostando por el deporte, que siempre lo hemos hecho, porque somos el Ayuntamiento con más asociaciones deportivas de Cantabria, tenemos 167. Y, además, tenemos que trabajar muchísimo sobre nuestro Patrimonio Cultural, que es el gran desconocido de Cantabria y, sin embargo, podemos estar hablando de que somos uno de los municipios más relevantes de nuestra Comunidad en este ámbito, con la cueva de El Pendo como timón de ese Patrimonio Cultural unido al turismo. Creo que el turismo y la cultura tienen que ir de la mano.

-¿Teniendo mayoría absoluta deberían ser una realidad a final de legislatura?

Creo que sí. De hecho, en el próximo Pleno vamos a llevar uno de esos proyectos, que es la mejora del acceso a la cueva de El Pendo. Queremos hacer un acceso muy sencillo porque aquello está protegido y tiene que estar en sintonía con el entorno, de manera que se puedan cruzar dos coches o un autobús y un coche en determinados momentos. Eso es prioritario para que la gente tenga más facilidades para llegar a una zona que está en un enclave complicado para acceder.

-La primera de las polémicas de esta legislatura ha venido por el aumento de su sueldo y del número de concejales liberados de la Corporación, una medida muy criticada por la oposición, ¿a qué se debe esta iniciativa?

Hace cuatro años me bajé el sueldo un 25% y ahora me lo he subido un 27%. Hace cuatro años entendí que la situación económica del Ayuntamiento no es la que es ahora y tampoco me parecía justo tener los salarios que se había puesto el PP, con el número de familias que lo estaban pasando mal. Eso ha revertido. Tenemos deuda cero, hay nueve millones de euros de remanente y el número de familias en servicios sociales ha descendido al 50%, así que yo creo que se dan las circunstancias para que la alcaldesa cobre en proporción a la responsabilidad que tiene de 31.000 habitantes. Si la situación volviese a ser la de antes, siempre lo he dicho, volvería al sueldo de hace cuatro años, no tengo ningún problema. No vengo a ganar dinero, pero tampoco a perderlo. En la legislatura pasada lo he perdido, pero no me importa porque vine por otros motivos que no son los económicos.

-¿Cómo te gustaría ver Camargo dentro de cuatro años?

Me gustaría ver Camargo con ese cubrimiento de la vía, porque es el que va a transformar nuestro casco urbano por completo, un casco urbano que puede volver a ser de las personas, dando solución también a uno de los grandes problemas que tenemos que es el aparcamiento. Me gustaría ver Camargo sin familias que lo estén pasando mal y con todos los niños recibiendo una educación gratuita y de calidad. Y, por último, ver al municipio en el plano nacional gracias a nuestro Patrimonio Cultural.