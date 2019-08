"La gente notará el cambio en Laredo a partir del próximo año cuando trabajemos con nuestros presupuestos"

Rosario Losa se convirtió el pasado mes de junio en la primera alcaldesa de Laredo, un municipio turístico cuyo número de habitantes experimenta una crecida exponencial en la época estival. La regidora socialista, que gobierna en coalición con el PRC y Sí Se Puede Laredo, es consciente de las necesidades del municipio y asegura que trabajarán para "darle un poco de vida".

Proyectos como el PGOU, la ampliación del hospital o la rehabilitación de La Puebla Vieja son algunos de los frentes que tiene el tripartito esta legislatura, la cual, según la alcaldesa, gozará de "estabilidad política" por la buena relación entre las tres fuerzas que integran el equipo de Gobierno.

¿Qué supone para usted haberse convertido en la primera alcaldesa del municipio?

Para mí es un orgullo. Para cualquier persona es una alegría estar en la cabeza de la gente de tu pueblo que pone las expectativas en ti. Aparte de mucha responsabilidad, que es la que siento, estoy muy orgullosa porque creo que es un cargo muy importante, ser la alcaldesa y, en este caso, ser la primera mujer alcaldesa.

¿Cómo se están desarrollando estos primeros meses en el cargo?

No soy nueva en esto. Había estado anteriormente en el Ayuntamiento como concejal de Festejos y de Servicios Sociales. Laredo es un pueblo turístico y justo cuando son las elecciones se nos presenta por delante todo el bullicio del verano y de las fiestas. Ahora mismo, estamos solventando un poco todo esto sin dejar de mirar lo importante, que son los presupuestos, que probablemente en octubre ya los tendremos preparados, y otras obras relevantes para el municipio.

¿Planifican entonces que los presupuestos puedan estar para octubre?

Sí, seguro que en octubre o como mucho en noviembre estarán listos, al menos un borrador. Así me lo ha transmitido la concejala de Hacienda, por lo que empezaremos el año con nuevos presupuestos.

¿Está siendo fluido el entendimiento en un equipo de Gobierno integrado por tres fuerzas?

Sí, no hay ningún problema. Los programas son muy parecidos prácticamente, y la forma de trabajar y de complementarnos unos a otros está siendo muy buena. Era lo que se esperaba cuando hicimos esta fusión entre los tres partidos. Va todo correctamente y bajo las perspectivas que teníamos.

¿Augura que puede seguir así durante toda la legislatura, es decir, que va a haber estabilidad?

Sí y es lo que se buscaba desde el principio. Piensa que este es un municipio con 17 concejales y nosotros ya sumamos 10, luego ya tenemos ahí un respaldo y una estabilidad para dar forma a este municipio que se lo merece.

Hablaba antes de las obras, en materia urbanística, ¿qué necesidades tiene Laredo?

Tenemos un PGOU tumbado que tendremos que empezar a mirar ahora y obras importantes como la del hospital o la piscina. Tenemos muchas más cosas que llevábamos en el programa y que iremos mirando la forma de llevarlas a cabo.

La ampliación del hospital la hemos conocido recientemente, ¿cómo repercutirá en el servicio?

Va a ser una obra importantísima y no solo para Laredo. Este es un pequeño hospital comarcal que recoge a otros municipios y todo lo que nos ayude a complementarlo y agrandarlo será bueno para todos los ciudadanos. Traerán aquí una resonancia y mejorarán la zona de los quirófanos, entre otras novedades.

En el pacto de gobierno señalaron como prioridad "apostar por la Puebla Vieja", ¿Cómo exactamente?

La Puebla Vieja es un poco compleja. De hecho hay una comisión que habla expresamente de ella, Puebla Vieja y Patrimonio, de la que se está tomando ahora conciencia y se está estudiando. Me consta que el concejal está invirtiendo mucho tiempo en mirar cómo está todo para intentar darle una solución. La Puebla Vieja es nuestra esencia. Es algo que siempre llevamos todos los políticos que llevamos en nuestros programas. Es complejo, pero se está estudiando y yo creo que el concejal que lo lleva, Antonio Bocanegra, está haciendo una buena labor para que luego dé sus frutos.

"Tenemos que hacer un Plan de Excelencia Turística donde entren los jóvenes y los mayores". | R.A.

¿Qué medidas concretas ponen sobre la mesa para que Laredo sea un atractivo para la población joven?

Lo primero, tendremos que sentarnos las partes. Es importantísimo, hay que dar un vuelco a esto, tenemos que hacer un Plan de Excelencia Turística donde entren los jóvenes y los mayores. Laredo en verano es una vorágine y ahora estamos en una fase de estudiarlo todo, cada uno desde el punto que le hay tocado. Sabemos que este es un problema gordo, pero tenemos que afrontarlo y así lo haremos.

Como ha dicho, el turismo, sobre todo en verano, es uno de los principales potenciales del municipio, pero ¿barajan alguna fórmula para que durante el invierno, Laredo mantenga parte de su actividad?

Yo ahí discrepo un poco. No es que en invierno no haya nada en Laredo, hay muchísimas cosas, lo que hay es menos habitantes. Pasamos de 11.000 a cerca de 100.000. Nosotros tenemos un calendario de actuaciones que empieza en enero y termina en diciembre. ¿Que habrá que darle un poco más de vida? Seguro. Pero que Laredo tiene mucho que ofrecer también.

En el mismo pacto de gobierno hablan de "aprovechar el puerto como activo", puerto que ha estado envuelto en polémica por su rescate por parte del Gobierno de Cantabria, ¿Qué planes tienen para él?

El puerto, como sabes, no depende de nosotros, es del Gobierno. Ahora mismo desde el Ayuntamiento ya estamos dándole actividad. Tenemos un verano con mucho deporte náutico, con la celebración de una regata y el recibimiento a los regatistas de la Vuelta de Cantabria. Todo lo que está en nuestras manos para dinamizarlo lo estamos haciendo, siempre trabajando conjuntamente con el Gobierno de Cantabria.

¿Qué otras necesidades diría que tiene Laredo?

Laredo ahora mismo tiene muchas necesidades. Hay que cambiarlo todo, darle un poco de vida, ya en lo más básico y común. Lo estamos estudiando y nos pondremos a ello a partir de septiembre.

Las mancomunidades de la calle República de Colombia llevan años reclamando la propiedad privada de la misma después de que el Ayuntamiento se apropiara de ella para que sirva de acceso al pueblo, ¿Mantiene alguna postura al respecto de esta reivindicación?

De momento no porque tendría que ponerme a estudiar bien ese expediente. Sé que tiene sus problemas, pero no creo que deba adelantarme a hacer ninguna valoración porque verdaderamente no he tenido tiempo de estudiarlo, pero lo haré.

A nivel regional, ¿Qué valoración hace de los resultados obtenidos por el PSOE y del nuevo Ejecutivo autonómico?

Creo que son buenos, no lo esperado, pero hemos subido. Se ha realizado un buen trabajo y, desde luego, somos una fuerza que tiene que estar ahí.

Para terminar, ¿cómo le gustaría ver Laredo dentro de cuatro años?

Igual es una utopía decir que no faltase nada, pero creo que en ese camino vamos a trabajar. La gente de a pie y la que viene a visitarnos creo que va a notar el cambio a partir del próximo año que es cuando empezaremos a trabajar con nuestros presupuestos y con toda nuestra programación.