Alvarez (Cs) dice que la legislatura ha sido "pura magia: nada por aquí, nada por allá"

El portavoz autonómico de Cs, Félix Alvarez, ha afirmado hoy que 2018 ha sido un año "difícil y engañoso" para Cantabria, que en lo político, ha estado "marcado por los escándalos, básicamente del PSOE". Ha añadido que la legislatura ha sido "pura magia, nada por aquí, nada por allá", y para 2019 ha pedido como deseo que los partidos "sean capaces de mirar más allá de sus siglas para entre todos conseguir que Cantabria "salga del letargo" y coja "el tren del futuro".

Alvarez, que ha hecho balance del año político en un desayuno con los medios, se ha remontado hasta el primer gobierno de coalición PRC-PSOE, y ha afirmado que en estos 16 años, no ha habido en Cantabria ningún proyecto que haya cambiado la fisonomía de la región de forma sustancial o haya mejorado su atractivo.

Ha subrayado que la realidad de Cantabria es "gris y engañosa", por el uso "torticero" de las estadísticas, y ha destacado que los cántabros tienen "los mismos problemas y las mismas dificultades para llegar a fin de mes que hace dos años". Además, ha dibujado una economía "con pies de barro" y en situación de "extrema debilidad", por la elevada deuda, el escaso margen para inversiones y la precariedad del empleo que se crea.

Alvarez ha dicho que ante esta situación, "los políticos no podemos seguir sin ver más allá de nuestro reflejo", ha destacado la necesidad de "estar preparados para lo que pueda venir", y ha apostado por hacer "un plan de futuro realmente serio para sacar a Cantabria del letargo en el que se encuentra", a la vez que ha advertido de que un Gobierno "no puede estar únicamente a la política doméstica del día a día".

En clave política, el diputado nacional de Cs por Cantabria ha añadido que "con lo que está por venir, con aritméticas parlamentarias complejas" en las que augura que va a haber que pactar con dos y tres partidos las cuestiones claves, Cantabria necesita "políticos con capacidad de negociar, dialogar y llegar a pactos".

PACTO DE PRESUPUESTOS

Y en esa línea ha enmarcado el pacto de Cs con el bipartito PRC-PSOE para aprobar el presupuesto de 2019, en el que "no creemos porque es la consecuencia final de políticas económicas desastrosas".

Alvarez ha dicho que el pacto, que ha supuesto entre otras cuestiones la eliminación total del impuesto de sucesiones (que ya estaba bonificado al 99%), "es el resultado del coraje", porque "atrincherarse y ponerse en contra de todo es muy fácil pero no es una política útil".

El portavoz autonómico de Cs ha defendido que la formación naranja está en el centro político y puede pactar con partidos moderados que están a su derecha y a su izquierda, aunque ha criticado la "deriva" del PSOE con el "sanchismo", que en su opinión, "ha perdido la cordura".

Preguntado por Vox y el pacto en Andalucía, ha recalcado que el pacto no es de Cs sino del PP con Vox, y ha señalado que no se identifica nada con este partido que plantea "soluciones sencillísimas a problemas complejísimos". "La típica deriva populista, ya lo hemos visto en Podemos", ha apostillado Alvarez, quien no obstante, ha rechazado que sea una partido "anticonstitucional".

Sobre los escándalos del PSOE, ha señalado que en el caso de las irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), "la responsabilidad política" de la consejera de Sanidad, la socialista Luisa Real, "le acompañará a lo largo de toda su vida política" por "ocultar" el informe de la jefa de Contratación.

También ha citado el caso de los sobresueldos en Sogiese y el ICAF, que afectan al consejero de Economía, el también socialista Juan José Sota, o el más reciente en el seno de la Universidad de Cantabria (UC) que afecta al secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía, Pedro Carares, en el que ha pedido a la Fiscalía que actúe de oficio.

Sobre su candidatura a las primarias de enero para elegir al candidato autonómico, Alvarez ha dicho que a la vuelta de Reyes tendrán que tomar la decisión. Tras reiterar que está a disposición del partido, ha reconocido que si le piden que se presente a las primarias y las gana, "no ve una cima más alta que subir". En todo caso, ha señalado que también está "muy bien en Madrid" y que le "apasiona" su trabajo como portavoz en la Comisión de Cultura del Congreso.

"ESPECTÁCULO LAMENTABLE" EN EL PARLAMENTO

Le ha acompañado en el desayuno el diputado regional de Cs, Rubén Gómez, quien a preguntas de la prensa, ha reiterado que a su juicio, Félix Alvarez "sería el mejor candidato posible".

Y sobre la situación de Podemos, ha respondido que "estamos dando todos un espectáculo lamentable" y que es "una auténtica vergüenza" que los partidos trasladen sus problemas internos al Parlamento, por lo que ha pedido "hacer autocrítica" porque lo que se ha vivido en la Cámara en esta legislatura, "no puede volver a ocurrir".

"Nos lo tenemos que hacer mirar", ha dicho Alvarez en primera persona, a la vez que ha criticado la "laxitud" de la Mesa del Parlamento ante casos como el del tránsfuga de Ciudadanos, Juan Ramón Carrancio, que ha "mantenido sus beneficios" y su puesto en la Mesa con la "aquiescencia" de todos los partidos.