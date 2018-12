Igual considera "realmente grave" la presunta falsificación de firmas en la UC

A preguntas de la prensa sobre la presunta contratación irregular de un allegado del secretario general del PSOE de Santander en la UC, donde Casares también es profesor, la alcaldesa ha insistido en que, "si es cierto, es realmente grave".

"Que alguien pueda falsificar firmas es muy grave, pero también es grave que alguien no se abstenga de poder beneficiar o perjudicar, por el cargo que ostenta, a alguien de su entorno", ha comentado la regidora al respecto.

Aunque ha declinado "juzgar" al socialista "porque bastante se me ha juzgado a mí", sí ha remarcado que ella no hubiera actuado como ciertas fuentes apuntan que lo ha hecho Casares.

"En el remoto caso de que tenga afinidad con alguna persona, no hubiese estado en esa selección de personal; no hubiese formado parte de un documento si tengo constancia de que hay firmas que no son las veraces; y también, y porque lo he hecho, yo hubiese dado explicaciones más contundentes y mucho antes. Es lo que yo hubiese hecho", ha enfatizado.

La alcaldesa ha reiterado que le parece "grave lo que dicen que está pasando" porque "hay por medio una presunta falsificación; me parece grave porque hay por medio la credibilidad de la UC; y la credibilidad de unos y de otros se puede entender mayor o menor por aciertos o desaciertos, pero nunca por falsificaciones, nunca por malas prácticas, nunca por hacer las cosas de esta manera", ha sostenido.

"Me parece grave porque de lo que se está hablando son asuntos realmente graves", ha zanjado.