Revilla y Félix Álvarez escenifican el idilio entre PRC y Ciudadanos

Termina la rueda de prensa, Miguel Ángel Revilla se gira hacia la derecha y comienza a charlar amistosamente con Félix Álvarez. Al otro lado, a su izquierda, Noelia Cobo mantiene el tipo, menos experimentada en este tipo de saraos, sin saber muy bien qué hacer y a dónde mirar. Unos minutos después, cuando el presidente termina de contar sus chanzas en México al portavoz de Ciudadanos, los tres se levantan, se estrechan las manos y abandonan la sala.

Así ha terminado el acto celebrado este miércoles en el Parlamento de Cantabria en el que los partidos que sustentan al Gobierno autonómico -PRC y PSOE- y Ciudadanos han escenificado el acuerdo alcanzado para aprobar el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2019, que ascienden a 2.850 millones de euros, el más alto de la historia.

La rueda de prensa en sí misma ha dejado poca novedad informativa, ya que los intervinientes apenas se han limitado a repetir los argumentos que han enunciado desde que hace casi dos semanas alcanzaron un principio de acuerdo que permitirá al Ejecutivo salvar su minoría en la Cámara a cambio de aceptar una rebaja fiscal cifrada en 40 millones de euros. Sin embargo, sí ha servido para entrever en qué punto se encuentra actualmente la política cántabra.

El año pasado este acto no se celebró porque regionalistas y socialistas quisieron evitar la fotografía con Juan Ramón Carrancio, el diputado tránsfuga que permitió la aprobación de las cuentas vigentes; este año han recuperado el protocolo y lo más significativo ha sido la ausencia del secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga.

Fuentes de la Delegación justifican su ausencia por "cuestiones de agenda". A preguntas de eldiario.es, explican que hace dos semanas que el delegado del Gobierno tenía cerrado para este mismo día una reunión con el presidente de SEPI, Vicente Fernández, y con los máximos responsables en Cantabria de las empresas públicas estatales, algunos de los cuales han acudido desde fuera de la Comunidad. "El partido ha estado perfectamente representado por nuestra secretaria de Organización", subrayan.

Aunque el pacto entre los socios de Gobierno no corre salvo sorpresa mayúscula ningún peligro, lo cierto es que la relación no es tan animosa como en la época en la que Eva Díaz Tezanos era la secretaria general del PSOE. Los roces de baja intensidad entre ambas formaciones se han sucedido en los últimos meses, mientras que a medida que se acerca la cita con las urnas la sintonía entre PRC y Ciudadanos va in crescendo progresivamente.

Valoraciones

En una intervención escueta hasta en cuatro ocasiones ha agradecido Miguel Ángel Revilla al partido de Albert Rivera su "gesto de responsabilidad". Y es que el jefe del Ejecutivo es plenamente consciente de que aprobar los presupuestos a un Gobierno en vísperas de las elecciones "no es fácil". "España no tiene presupuestos y la mitad de las comunidades autónomas tienen problemas", ha resaltado el presidente, que en cambio ha puesto en valor la negociación llevada a cabo en Cantabria entre los tres partidos y especialmente el talante de Cs.

"Demuestra una responsabilidad enorme", ha insistido el dirigente regionalista, que también ha destacado que las "aportaciones" de la formación naranja son "muy positivas para los ciudadanos" y "mejoran" las cuentas diseñadas por el bipartito. Además, se ha congratulado de que una enmienda introducida en la Ley de Acompañamiento "desbloquea" la futura construcción del polígono industrial de La Pasiega y otra permitirá pagar a los ganaderos que "están sufriendo el embate del lobo".

Por su parte, Cobo ha afirmado que se trata de un "buen acuerdo" y ha valorado la "capacidad de diálogo" demostrada. Así, ha calificado el presupuesto de "austero, realista y social" y ha enfatizado que destina el 80% del gasto a sanidad, educación y políticas sociales. Sin embargo, mientras que Revilla se ha desecho en elogios para Cs, la socialista ha lamentado el hecho de no haber podido sumar al acuerdo a Podemos, enfrascado en una lucha interna sin cuartel por el poder.

Félix Álvarez ha agradecido a los portavoces parlamentarios de los tres partidos el "duro trabajo" realizado para conseguir este acuerdo, y se ha mostrado "satisfecho" porque la formación liberal haya contribuido a "hacer mejores" unos presupuestos que "mejoran la vida de todos y cada uno de los cántabros".

"No son los presupuestos de Cs", pero "hemos conseguido rebajar los impuestos en 40 millones de euros", lo que "aliviará la presión fiscal a la clase media trabajadora", ha dicho el portavoz de la formación naranja, tras señalar que "Cs ha demostrado que tiene la capacidad de hablar, negociar y llegar a acuerdos con todos los partidos que se encuentran dentro del arco constitucional".

Cuestionados sobre qué partidas se restarán esos 40 millones, ninguno de los tres dirigentes ha sabido concretar, limitándose a señalar que será un ajuste repartido entre todas las consejerías.