Los riesgos laborales que conlleva ser un 'rider'

Cada vez son más frecuentes en las calles esos jóvenes con grandes y coloridas mochilas a su espalda. Los riesgos laborales que puede sufrir un ‘rider’ o repartidor de comida y otros productos a domicilio son todo un reto para su prevención. Hasta la fecha no se ha estudiado en España una línea de prevención para este tipo de trabajos, que va en aumento año tras año.

“Es una realidad compleja a la que nos tenemos que adaptar. No es el trabajo básico de un trabajador en una fábrica, entonces eso requiere otro tipo de metodología y de enfoque. Una vez que tengamos el enfoque, hay que recabar datos y analizar, no es tan fácil como a primera vista pueda parecer”, ha señalado Alberto Alonso, el director del Instituto Vasco de Riesgos Laborales (Osalan). Desde Osalan se han puesto en contacto con la Universidad de Valencia para realizar un estudio respecto a los riesgos físicos pero también psicológicos de trabajar en este tipo de plataformas colectivas, tanto las conocidas mediáticamente como las que no.

“Nos centramos en que se ha caído de la bicicleta, pero igual también nos tenemos que centrar en la gran presión que supone la evaluación que hace cada cliente de su servicio y el vínculo que hay entre eso y seguir trabajando. Entonces hay una serie de riesgos que quizás sean más invisibles desde fuera porque el trabajador seguro que las conoce”, ha asegurado.

El servicio de los trabajadores es constantemente evaluado por el consumidor, desde su actitud o el tiempo que ha tardado en realizar la entrega, hasta el estado del producto final recibido, que muchas veces no tiene que ver con el servicio de repartidor pero que también recae en él. “Estamos planteando realizar una plataforma de encuesta. Nosotros localizamos los riesgos, ponemos el foco donde luego las empresas tienen que prever. Es una realizad que nos acaba de llegar, todavía estamos un poco reflexionando. No me consta que ninguna comunidad tenga nada cerrado, sí me consta una gran preocupación por la parte de las comunidades autónomas en relación a esto”, ha asegurado Alonso.

Las trabajadoras del hogar, otro de los focos a prevenir

Otro de los riesgos laborales difíciles de detectar son los de las trabajadoras del hogar, que, al no poder acceder un inspector a su lugar de trabajo -en este caso el propio hogar- es complicado realizar un análisis de los posibles riesgos en los que se pueden llegar a encontrar. “Las tratamos como al resto de trabajadores, pero no es tan fácil recabar los datos porque un inspector no puede entrar en una casa. Es un problema, pero tenemos ese compromiso de realizar estudios. Son trabajadores y tenemos que cuidar su salud”, ha indicado el viceconsejero de Empleo y Políticas Sociales, Jon Azkue.

Azkue ha detallado que en algunas ocasiones se pone en duda el trabajo de prevención laboral de este sector por parte de las instituciones a causa de la falta de inspecciones en los hogares. Lo que sí que hacen son estudios a las empresas que decidan contratar a este tipo de trabajadores, pero la dificultad de estos análisis radica en que las puertas de los hogares comunes están cerradas para los inspectores.

"No estamos conformes con estos datos"

Osalan ha dado esta mañana las cifras de fallecidos por accidentes laborales en Euskadi: un total de 37 personas, nueve más que en el año anterior. Se trata de una víctima cada diez días. "No estamos conformes con estos datos, no son buenos. Los accidentes son evitables", ha reconocido Azkue. Este tipo de accidentes, según ha apuntado Alonso, "no son diferentes a los que ocurrían en el siglo XIX, caídas de altura, aplastamiento, pérdida de control de máquinas, la siniestralidad clásica", comunes en el sector de la construcción.

En total, son 35.786 los accidentes laborales registrados en 2018 en Euskadi, un 1,5% más que durante el ejercicio anterior. Dentro del lugar de trabajo fueron 30.000 las personas que sufrieron estos accidentes, mientras que 3.857 son ocurridos durante el desplazamiento al lugar. Para los trabajadores de las plataformas de reparto, así como para camioneros o conductores de autobús, su vehículo es su lugar de trabajo por lo que un accidente durante el viaje contaría como accidente laboral dentro del lugar de trabajo y no en el desplazamiento.