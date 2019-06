Alonso advierte al PNV de que "no cuenten con el PP para ningún tipo de cheque en blanco, ni teatro" en los presupuestos

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado que no sabe si el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "quieren hacer otra vez el teatrillo este año" en la negociación de los presupuestos vascos y ha destacado que su partido irá "en serio" con sus "políticas". Por ello, ha advertido de que "no cuenten con el PP para ningún tipo de cheque en blanco, ni apoyo a ciegas, ni teatro como el que están porque da la sensación de que están tomando el pelo a todo el mundo".

En una rueda de prensa en San Sebastián, tras la reunión del Comité de Dirección de la formación popular en Euskadi, Alonso ha considerado que, en la recta final de la legislatura, "la situación sólo se puede definir como de fracaso".

A su juicio, el PNV "está fracasando, no es capaz de tener iniciativa política". En ese sentido, ha recordado que "solo ha aprobado cinco de las 28 comprometidas en su programa de Gobierno" y ha criticado que "ha ido desperdiciando todas las oportunidades que se le han venido ofreciendo".

Para el dirigente del PP, la formación jeltzale "comenzó bien la legislatura, de manera prometedora, con capacidad de entendimiento". De este modo, ha recordado que ambos partidos llegaron a acuerdos "con calado histórico" como la renovación del Concierto Económico, o la ley quinquenal del Cupo.

"Nosotros colaboramos en la estabilidad, fuimos partícipes de acuerdos presupuestarios, pero ese buen comienzo que parecía que íbamos a poder encarrilar para abordar las reformas que necesita el País Vasco saltó por los aires", ha lamentado.

Alonso ha asegurado que, desde entonces, "aquí no hay ninguna manera de avanzar, no hay ninguna iniciativa reconocible por parte del Gobierno y no sabemos a dónde quiere ir".

"FRACASO"

En ese sentido, ha apuntado que el PNV "decidió elegir como socio para sus políticas a EH Bildu" y, cuando "fracasaron las negociaciones" para los presupuestos, el lehendakari "cayó en una situación de parálisis política y abrió una fase en la que todavía seguimos, muy difícil de entender, en la que Urkullu y el PNV manifiestan que les da igual qué política hacer y en qué dirección va".

El presidente de los populares vascos ha criticado el "espectáculo penoso" que supone ver al lehendakari "semana tras semana mendigar apoyos" en el Parlamento vasco "sin ofrecer nada". "Nosotros no estamos aquí para apoyar gobiernos, estamos para impulsar políticas y es hora de que se tome la política en serio y de que se acometan las reformas que necesita Euskadi", ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que, con motivo de las citas electorales, el PNV ha tomado la decisión de "fortalecer a Bildu allí donde pudiera hacerlo" y de elegir a la coalición soberanista como "socio preferente" para los pactos, tras renovar su alianza con el PSE.

De este modo, ha destacado que los jeltzales vienen "engordando permanentemente" a EH Bildu y se ha referido a los ejemplos "hirientes" para el PP como los sucedidos en los pactos en ayuntamientos tras los comicios municipales de mayo, o el caso de Navarra donde "el PNV negocia en nombre de Bildu con el Partido Socialista".

En esa circunstancia, según ha dicho, "resulta absurdo que se pueda pretender una confluencia con el PP". No obstante, ha destacado que, pese a que la "responsabilidad" es del PNV, el Partido Popular "ha de tener la iniciativa que no tiene el Gobierno".

Por ello, ha anunciado que, tras el verano, el PP presentará en las Juntas Generales de los tres territorios su propuesta de reforma fiscal que, según ha dicho, "pasa indeludiblemente por una rebaja del IRPF". Asimismo, ha señalado que la formación popular presentará también una enmienda a la totalidad a la reforma de la renta de garantía de ingresos (RGI).

En su opinión, es "urgente" la reforma del sistema de protección social en el País Vasco que "tiene que ser dotado de verdaderas garantías para que no haya posibilidad de fraude". En ese sentido, ha apuntado que quieren incorporar "una garantía social".

"Si los trabajadores fichan todos los días para ir a trabajar, los perceptores de la RGI también fichan todos los días en un sistema de formación continuada porque hay que garantizar no una situación permanente de exclusión subvencionada, sino que la gente tiene posibilidad real de insertarse en el mercado de trabajo", ha asegurado, al tiempo que ha demandado que la actualización de la RGI "tenga como límite la capacidad de crecimiento del PIB vasco", entre otros aspectos.

Alfonso Alonso, ha expresado que no le sorprende que EH Bildu se haya ofrecido para negociar los presupuestos vasco y se ha preguntado "cómo se van a engañar esta vez". "Pueden hacer el teatro que quieran PNV y Bildu como hicieron el año pasado, que fueron unas negociaciones sonrojantes, fue bochornoso y aquello saltó por los aires", ha señalado.