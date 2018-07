Andueza (PSE-EE) no cree que se "tarde mucho" en proceder a los primeros acercamientos de presos

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Andueza se ha referido, de esta manera, al cambio en la política penitenciaria que va a llevar a cabo el Gobierno central.

El dirigente del PSE-EE ha afirmado que llevan "mucho tiempo" reclamando este tipo de movimientos y no cree que se "tarde mucho" en proceder a los primeros acercamientos.

"El recorrido legal es el que es, las circunstancias son las que son y el Gobierno ya está trabajando en ello, no puedo poner un límite temporal a los primeros acercamientos pero creo que ya se ha hecho un análisis de cuáles serían los primeros presos que se podrían trasladar", ha añadido.

Andueza ha indicado que hay "claros ejemplos y circunstancias" de presos que están "gravementes enfermos", a los que "evidentemente se les daría prioridad". "Y considero que no tardarán mucho tiempo en acercarse, no sé de cuánto tiempo estamos hablando porque no estoy en la gestión de estas cuestiones, pero nuestro compromiso no solo es verbal", ha apuntado.

El representante del PSE-EE ha señalado que los socialistas siempre han entendido que el "nuevo tiempo" que se abrió en Euskadi tras las decisiones adoptadas por ETA, "abre una nueva oportunidad para sentar las bases de una convivencia sólida".

"Evidentemente la reinserción social de esos presos, el reconocimiento del daño causado, toda la política en torno a la convivencia que se está desarrollando dentro de la ponencia que está en el Parlamento, creo que nos van a posibilitar que tengamos una convivencia futura sólida y que nos haga mirar al futuro", ha concluido.