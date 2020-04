Un cuestionario virtual para descubrir los contagios ocultos

¿Cuántas personas contagiadas por el coronavirus no están detectadas? ¿Cuál es la incidencia real de la Covid-19, una enfermedad que los expertos aseguran que se encuentra muy extendida? En estos momentos no hay manera de saberlo. Solo una campaña masiva de pruebas podría arrojar luz sobre estas cuestiones. Y mientras no llega esa masificación, algunos médicos por su cuenta intentan arrojar algo de luz para terminar con la infraestimación.

Es el caso de Ignacio Garitano, médico del Hospital de Txagorritxu (la zona cero de la infección en Vitoria y uno de los primeros focos en el país) y uno de los creadores del test online Covid-19 Trends, que desarrolla junto a la Fundación io, dedicada a las enfermedades infecciosas. Garitano, quien también es epidemiólogo, explica en qué consiste esta 'prueba'. "Se pregunta de manera electrónica si se ha tenido los síntomas de la enfermedad [como tos, fiebre o problemas respiratorios], cuándo se ha tenido y dónde vive. Eso permite dibujar lo que ha ido ocurriendo. Nuestra intención es decir que como mínimo hay cinco, seis, siete....veces más de los casos declarados. Seguro que nos quedamos cortos, pero tenemos un suelo mínimo del que partir".

"Consideramos un caso a la persona que contesta que sí a los síntomas. Y para el Ministerio de Sanidad también es un caso, pero solo lo declara cuando un test serológico lo confirma. Pero para nuestra vigilancia epidemiológica ya cumple con la definición de caso", apunta Garitano.

En España, ya se han contabilizado más 335.000 encuestas. De esas, 76.708 podrían ser candidatos perfectos para estar padeciendo la enfermedad. "Esta herramienta empezó fuerte, pero ha ido perdiendo fuelle. Ahora tenemos menos casos estimados de los que el Ministerio ha testado".

Pero en Euskadi aún va por encima. "Estimamos muchos más casos que los oficiales que ha testado el Gobierno vasco. En Euskadi han contestado más de 135.000 personas y nuestro cálculo es que la incidencia de la enfermedad es tres veces a los detectados de forma oficial".

Garitano quiere mejorar la herramienta. "La gente contesta una vez, pero este tipo de test necesita un flujo continuo de respuestas. Imagina que no has pasado síntomas y contestas hace tres semanas. Para esta herramienta es ideal que se conteste todas las semanas. Se busca el caso nuevo porque para interpretar si suben o bajan hace falta un flujo constante. Como un grifo que siempre está abierto y compruebas que el caudal es regular". Por eso, ahora va extender el test al extranjero y ha introducido más síntomas, como la pérdida del olfato y un recordatorio de periodicidad.

Pandemia en África

¿Cuál será la reacción de la pandemia en África? Según Garitano, "allí los test van a ser inexistentes, pero tiene una población mucho más joven que Europa". En principio, "la cantidad de muertos en España se debe en gran medida a las residencias donde se concentra un gran número de ancianos mayores de 80 años. Esa mortalidad en África no se va a producir porque no existen ese tipo de residencias. Pero la gente joven está peor nutrida y puede producir cuadros diferentes a la gente joven de Europa".

El epidemiólogo teme también el desastre que se puede desatar en Estados Unidos. "Tiene un sistema de salud deplorable. A lo que hay que unir que allí sí hay gente mayor y con patologías. El sistema sanitario español podrá tener fallos, pero los mimbres son buenos, se ha aguantado el embate y ha quedado poca gente en la cuneta, en el sentido de no tener un respirador. En Estados Unidos va a ser dramático. Una UCI no la puede pagar casi ningún enfermo, ni aunque tenga seguro sanitario. No es lo mismo una prótesis de cadera, que estar en la UCI tres semanas, que es lo que se tira un enfermo de 70 años peleando por su vida. Creo que habrá cientos de miles de muertos".

Garitano no se explica la estrategia inicial seguida por Reino Unido contra la pandemia, apostando por la inmunidad de rebaño. "Tiene los centros más punteros de salud pública de Europa. A nivel científico y modelos de predicción es de los mejores países del mundo. Pero paradógicamente, a nivel político buscan un rumbo independiente. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio".

Eso significa que habrá un examen final de curso, donde se compruebe la mortalidad por todas las causas. "Ahí va a dar igual que uno haya sido legal y que haya declarado la muerte por Covid-19 o no. Las muertes se van a registrar y se va a poder comparar con años anteriores, donde no ha habido ninguna pandemia. Va a ser imposible camuflar un exceso de mortalidad. En países como España e Italia ese exceso de mortalidad no se oculta que es por Covid-19, pero otros se tendrán que inventar otra excusa. Me llama la atención que la Unión Europea esté dando respuestas tan variopintas a un virus que traspasa fronteras y funciona de la misma manera. Una vez que ha pasado lo de Italia y España todos saben lo que hay".

El coronavirus virus se ha encontrado con una población absolutamente virgen y a la que está deseando infectar. "Si no se corta la cadena y la población se confina corre como la pólvora. Si se alarga el confinamiento, el virus va a dejar de estar en las personas porque se van a ir curando y también habrá menos personas para infectar. No se va a acabar con él, pero se le puede arrinconar. Desde el punto de vista médico, cuanto más dure el confinamiento mejor, pero hay que buscar un equilibrio con la economía".

Respecto a cómo acometer la desescalada cuando llegue el momento, Garitano apunta que a nivel legal se pueden articular muchas disposicioens en una situación como la actual. "Algunos países han sacado aplicaciones en la que tu voluntariamente creas tu red social. Con una serie de preguntas, el Gobierno determina si puedes ser un caso o no. Y te pone un color tipo semáforo. Toda tu red social sabe cómo estás clasificado y si el semáforo está en rojo o amarillo no debe relacionarse contigo en un tiempo prudencial. Están pensadas para desescalar y preparar los siguientes movimientos".

"Lo que hay ahora en España es el número de test que han dado positivo. Lo que quiere el Gobierno es coger una muestra representativa de la sociedad y hacer los test de ver si has pasado la enfermedad, si tienes anticuerpos y estimar cuánta gente lo ha pasado. Es el mejor método que hay ahora a mano. Depende para lo que lo quieras. La mejor foto escuando ha pasado todo, pero esa ya no sirve para tomar medidas. Sirve para investigar y estar mejor preparado para la próxima vez, saber cuántas personas se inmunizan contra ese virus en una pandemia.

Ese test detecta dos cosas a la vez: anticuerpos de haber pasado la infección reciente o aguda o anticueros de haber desarrollado más defensas, de haber pasado antes la enfermedad. Mide las dos cosas y da un resultado y no sabes si es positivo para los anticuerpos de infección aguda o para la infección que ya has pasado del todo. Si no se tiene muy claro a quién se está aplicando la prueba te metes en un lío. Incluye anticuerpos que se generan muy rápido puedes estar pasándola y dar positivo con el anticuerpo, pero aún tienes capacidad de infectar. Hay que tener claro qué medidas se van a adoptar con el resultado.

Hay una necesidad imperiosa de publicitar de que se tienen los test en la mano y de que se van a implementar para tranquilizar a la población. Necesita hilar muy bien la estrategia.