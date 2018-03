ESAN pide a Gobierno Vasco medidas de Seguridad para la Ertzaintza y que explique el dispositivo para Athletic-Marsella

ESAN exigirá este martes por la tarde al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco un "replanteamiento" de las medidas de Seguridad para la Ertzaintza y que explique el dispositivo para el próximo partido de Europa League entre el Athletic Club y el Oliympique de Marsella.

Además, solicitará que realice un análisis y ofrezca una explicación de la muerte el 22 de febrero de Inocencio Alonso, militante del sindicato, por un ataque cardiorrespiratorio durante los incidentes y que su fallecimiento se considere "accidente laboral". También ha reclamado al Departamento que deje "sus actitudes prepotentes" y busque soluciones a los problemas del colectivo de la Policía vasca o le tendrá "enfrente".

En un comunicado, la central sindical ha explicado las cuestiones que planteará esta tarde en el Consejo de la Ertzaintza, donde se darán cita sindicatos y representantes del Departamento de Seguridad, entre ellos, la consejera Estefanía Beltrán de Heredia.

ESAN planteará que se realice un análisis y se dé una explicación sobre la muerte de Inocencio Alonso, y pedirá la concesión del 'acto de servicio' y que su muerte se considere "accidente laboral". También exigirá información sobre las medidas que se van a tomar en el próximo partido del Athletic de Europa League con el Marsella, y se facilite el horario de retén para toda la Brigada Móvil.

LA GRAVEDAD DEL MOMENTO

Asimismo, instará a que se aborde "un replanteamiento de los sistemas de trabajo" y de las medidas de seguridad en toda la Ertzaintza. "El Departamento de Seguridad se tiene que dar cuenta de la gravedad del momento y tomar las medidas necesarias para recomponer la institución de la Ertzaintza que se encuentra en una situación caótica", ha apuntado.

A su juicio, "este análisis tiene que conllevar el realizar todos los movimientos que sean precisos y necesarios". "Es el momento de retomar por parte del Departamento la relación con las organizaciones sindicales como representantes de los ertzainas, para, entre todos, intentar resolver todos los problemas. Deben de vernos, no como enemigos, sino como una parte más de la Ertzaintza, porque si no, no hay solución", ha indicado.

En este sentido, ha asegurado que, "si el Departamento se presenta en la reunión con una predisposición a modificar, de una vez por todas sus actitudes prepotentes y plantea una nueva interlocución en la búsqueda de soluciones para todos los problemas de la Ertzaintza, podrá contar con ESAN por el bien de los ertzainas y la Ertzaintza".

"Si se mantiene en la imposición y no negociación, en su argumento de que está todo bien y que no van a modificar el rumbo y sus actitudes, por supuesto nos tendrán enfrente como hasta ahora", ha concluido.