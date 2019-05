Las artistas vascas Eneka Fernández y Raisa Álava, seleccionadas en el programa AIR Wro de Wroclaw (Polonia)

El Instituto vasco Etxepare ha explicado, en una rueda de prensa en San Sebastián, que Eneka Fernández realizará una estancia de seis semanas en Wroclaw, y el objetivo de su proyecto será "elaborar un mapeo de la escena de la autoedición de la ciudad, identificar los problemas de individuos y colectivos que la conforman, y proponer un encuentro en el que buscar soluciones".

Raisa Álava, por su parte, realizará una 'study visit' o visita de estudio de 20 días a la ciudad donde, entre otras cosas, impartirá un taller de dos días.

La cooperación entre Wroclaw y el País Vasco comenzó en 2014 durante la preparación de la Capital Europea de la Cultura que celebraron la ciudad polaca y San Sebastián en 2016. Desde entonces, Wroclaw ha acogido a un total de 13 artistas vascos en el marco de AIR Wro, un programa gestionado actualmente por Culture Zone Wroclaw y con el que colabora Etxepare Euskal Institutua como legado de Donostia 2016.

De esta manera, el Instituto pone a disposición de los artistas vascos una plataforma para "su formación y para la difusión de su obra, y fomenta la movilidad, el diálogo intercultural y la colaboración internacional".

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS

AIR Wro es un programa de residencias artísticas cuyo objetivo es "apoyar y promover las actividades de personas creadoras que trabajan en los ámbitos de la cultura y el arte interesadas en colaborar con comunidades locales y establecer relaciones culturales internacionales". El programa apoya a artistas que realicen proyectos sobre el concepto de identidad y cultura urbanas.

Las residencias artísticas de este año llevan por título 'Self-publishing laboratory (Laboratorio de autoedición)'. Esta práctica está ligada al diseño gráfico, la narración alternativa y la corriente del D.I.Y (Do It Yourself, o Hazlo Tú Mismo/a). "Además, la democratización digital, gracias a internet, ha brindado una gran plataforma a esos diseñadores y artistas para poder difundir sus trabajos", ha apuntado Etxepare.

El Laboratorio de Autoedición de esta edición de AIR Wro acogerá, además de los trabajos de Álava y Fernández, una residencia artística de la artista de Dresden Irène Mélix. Ésta estudiará los diferentes colectivos LGBTIQ de la ciudad de Wroclaw, y su historia.