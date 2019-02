El Gobierno de Sánchez inicia la transferencia a Euskadi de ferrocarriles y farmacia con el hándicap del adelanto electoral

"Nunca tenía que haberse judicializado"

El portavoz Josu Erkoreka ha asegurado que "nunca tenía que haberse judicializado" la declaración de independencia de Cataluña de 2017 porque tiene que haber "diálogo y negociación" para encauzar "la diversidad política". No se ha atrevido a pronosticar el resultado del juicio a los dirigentes independentistas iniciado este martes en el Tribunal Supremo pero sí ha pedido "que no se impongan los impulsos políticos a los jurídicos". En ese sentido, ha destacado que ya constituye una anomalía que el proceso se sustancie en el alto tribunal y no en el Tribunal Superior catalán dada la condición de aforados de los implicados.