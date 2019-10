Ibarra (TSJPV) dice que la exposición de Bienzobas en una cuestión ética, no penal, y pide respeto a las víctimas

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ibarra ha apuntado que él no es "quién para decidir" sobre la muestra. "Si estuviera en mi mano la apertura de esa exposición, si fuera un representante local, yo habría votado en contra de que se abriera", ha apuntado.

A su juicio, la exposición titulada 'Desde la ventana de mi celda' del recluso de ETA es "una forma de banalización". "Comparto absolutamente las manifestaciones del portavoz del Gobierno vasco (Josu Erkoreka). No es una cuestión de Ley, no estamos hablando de que se pueda hacer o no en términos legales. Es una cuestión de ética, de si favorece o dificulta la convivencia, y si puede afectar a un bien muy apreciado, que es el no molestar a la víctimas", ha añadido.

El magistrado ha dicho que "el arte es libre y el derecho penal no está para eso, no está para impedir exposiciones". "El Derecho Penal es la última razón. Por lo tanto, apelo a la convivencia y algo tan sencillo como el respeto a las víctimas", ha concluido.