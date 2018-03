El sindicato mayoritario de la policía autónoma vasca, al lehendakari: "Será responsable de lo que ocurra en la Ertzaintza"

"Me veo en la obligación de, nuevamente, buscar vías de encuentro en este espacio sin razón que nos ha llevado a estar de manera permanente en el enfrentamiento, enfrentamiento que por mi parte y la organización que represento hemos tratado en muchas ocasiones de ponerlo fin durante estos últimos cuatro años". Así comenzaba la carta que el secretario general de ErNE, sindicato mayoritario en la Ertzaintza, remitió el pasado 2 de enero al lehendakari, Íñigo Urkullu, tras haber renovado su liderazgo en las elecciones celebradas el 30 de noviembre con un 38% de los apoyos, con la intención de tener una reunión con el máximo mandatario vasco.

Ni hubo encuentro, ni el lehendakari contestó a la misiva, algo que por el contrario sí había hecho en una ocasión anterior, en mayo de 2016, ante una carta remitida en aquella ocasión (8 de abril) conjuntamente por las centrales ErNE y ELA, según precisan desde la central policial mayoritaria. Entonces, Urkullu afirmó que le constaba que la consejera y su equipo "siempre ha estado, está y estará dispuesta a debatir y negociar con las organizaciones sindicales todos y cada uno de los temas que se planteen en la mesa de negociación (Mesa 1003)", según la respuesta del lehendakari en una carta fechada el 3 de mayo de 2016 a la que ha tenido acceso este periódico. Pero los niveles de confrontación no han dejado de crecer hasta llegar a la situación de desencuentro y guerra total entre estos sindicatos y el Ejecutivo que lidera Urkullu.

En la nueva misiva de ErNE, de cuatro folios y a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, el principal sindicato de la policía vasca le detalla a Urkullu la "situación actual dentro de la Ertzaintza" y le reclama que "abra el camino del diálogo y se siente a negociar buscando la justicia y la igualdad de derechos porque de otra manera será responsable de lo que ocurra y por ello será valorado". Algo que no se ha producido. "En este caso el equipo que Ud. dirige ha realizado todos los pasos necesarios para mantenernos en la confrontación, desde luego desconozco el motivo, no si si es una fobia personal o hacía la organización Er.N.E., pero desde luego no buscada ni deseada por éste Secretario General ni por el sindicato Er.N.E", aclara, al tiempo que planteaba la quiebra del "modelo policial" vigente.

La carta se abre con la constatación de que cuando el PNV llegó de nuevo a Ajuria Enea el convenio en la Ertzaintza estaba a punto de caducar y que desde entonces "no se ha intentado renovarlo". La falta de renovación de la plantilla supone "mayores cargas de trabajo" y un "trabajo con mayor peligrosidad en una "plantilla reducida". Algo que se ha podido comprobar, según la central, con lo ocurrido en los incidentes de Bilbao hace una semana entre hinchas violentos del Athletic y del Spartak.

La situación de la Brigada Móvil, desencadenante de la situación actual de guerra declarada en la Ertzaintza, tras el fallecimiento en Bilbao de uno de sus agentes durante los enfrentamientos en la capital vizcaína, también queda recogida en la misiva.

"La modificación del calendario de trabajo de los grupos operativos, con la eliminación del retén y el trabajo a 24 horas, desde que se paso a esta situación se han generado más de 200 intervenciones en nocturno, eso solo contando las que se han iniciado en ese rango horario", denuncian. Y continúa la carta: La eliminación de los grupos de traslados de presos/as en las comisarías y el paso de dichas tareas a Brigada Móvil, ha generado que éstos no puedan realizarlo en un 40% de los traslados, moviendo recursos de Ertzain Etxeas [comisarías] dejando a estás sin patrullas, o dándose situaciones de traslado de mujeres por patrullas de solo hombres a centros hospitalarios".

Los partidos vascos expresan su pesar por la muerte de un ertzaina en Bilbao EFE

En la carta, el sindicato mayoritario de la policía vasca detalla el nivel de absentismo en la Ertzaintza "en torno al 10% (en protección ciudadana un 14%), y cifra en unos "750 agentes de baja, salario que se descuenta de cuotas a la seguridad social con un montante total de 40 millones de euros que no repercute en quienes realizan ese trabajo", denuncia.

Las bajas, otro de los caballos de batalla una vez que se ha anunciado una semana de huelga encubierta por parte de la Brigada Móvil con un llamamiento a solicitar la baja ante los médicos del 12 al 18 de marzo, coincidiendo con el partido del Athletic contra el Olympique de Marsella, catalogado de "alto riesgo" por la Comisión Antiviolencia. La carta ya denunciaba el pasado enero la "situación del parque móvil, con vehículos que debieran de estar en la chatarra, no solo por los años de antigüedad, sino por el estado de los mismos, de hecho una parte importante de las lesiones de espalda y caderas se dan en los agentes de protección ciudadana y tráfico, que son los que están padeciendo este gravísimo problema".

La carta enumera otros problemas como la situación de los grupos de investigación, "en un estado deplorable", dice la central, los problemas con la euskaldunización -"el trato discriminatorio del Euskera con respecto al resto de los funcionarios de la Administración, durante 35 años hemos sido excluídos de los sistemas de formación oficial (10 liberaciones por año)"- la escala de mando, una "fuente de conflicto" en la actualidad.

En aspectos más económicos, la central señalaba la no aportación a Itzarri [fondo de pensiones para los empleados públicos vascos] durante los años de la crisis, los complementos de nocturnidad y festivos "donde en cualquier área de la Administración son hasta tres veces lo que se paga en la Ertzaintza" o que el cobro de las especialidades, el cobro de los pluses por dedicación o las labores de peritos, "se han quedado en unas cantidades que no invitan a que los mejores valedores pasen a formar parte de ellos".

La misiva finalizaba así: "Esperando no haberle importunado y solicitando mediante este escrito una reunión con usted para aclarar cuando crea necesario sobre todo para poner fin a esta situación enquistada y que desde la negación no se va a resolver, reciba un cordial saludo".

La situación de crisis en la Ertzaintza, después de la protesta vivida el jueves pasado en las afueras del Parlamento con la pitada y el acoso al Gobierno a su entrada en la Cámara vasca, ha forzado incluso al lehendakari a mantener un encuentro de urgencia con su consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia. En esa reunión, celebrada el pasado sábado y difundida por el propio Urkullu a través de Twitter, ambos responsables políticos analizaron "los hechos de los últimos días y la situación "en la Ertzaintza".

Ertzaintzari lotutako gaiak aztertu ditugu gaur goizean @EBeltranHeredia sailburuak eta biok. pic.twitter.com/oh4kXYOtKA — Iñigo Urkullu (@iurkullu) 3 de marzo de 2018





Se da la circunstancia de que la reunión se produjo justo horas después de que su socio de Gobierno, el PSE-EE, que lidera Idoia Mendia, anunciara su rechazo a la decisión de la consejera de Seguridad de aplicar la denominada 'Ley Mordaza' a los ertzainas por la protesta del pasado jueves frente al Parlamento vasco. El máximo responsable de esta formación en Gipuzkoa y 'número dos' en el Parlamento vasco, Eneko Andueza, ha rechazado abiertamente esa posibilidad, anunciada la víspera por la consejera de Seguridad.

Andueza sostuvo que le resultaba "curioso y paradójico" que se aplicara la ley de Seguridad Ciudadana a la policía y ha subrayado: "No avalamos la adopción de esta medida. En ningún caso debe ser aplicable". "Siempre hemos sido muy críticos con la 'ley mordaza', creemos que no deja de ser un instrumento que coarta la libertad de expresión y pensamos que no es la mejor solución", dijo, abriendo una brecha con su socio del Ejecutivo vasco.

En este contexto, la reunión de este martes del Consejo de la Ertzaintza, que presidirá la consejera, cobra una importancia vital. Como adelantó este periódico el pasado miércoles, en la convocatoria del Consejo de la Ertzaintza, remitida a los sindicatos el mismo día de la asamblea de la Brigada Móvil, en la que participaron y votaron a mano alzada las medidas de presión de huelga encubierta los 112 agentes presentes, Seguridad incluía un punto en el que se anuncia a las centrales su voluntad de darle "información sobre la decisión del Departamento de abordar un plan para la modernización de la Brigada Móvil".

En el otro punto del orden del día, el Departamento proponía también "la orden de la consejera de Seguridad de declaración de acto de servicio del fallecimiento de Inocencio Arias García, el pasado 22 de febrero de 2018, durante el dispositivo policial con motivo del partido de fútbol entre el Athletic Club y el Spartak de Moscú. La reunión está convocada para las 15:30 del 6 de marzo en la Dirección de Recursos Humanos en Erandio (Bizkaia).