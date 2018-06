Pepe Álvarez (UGT) afirma que el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva es "inminente"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que las negociaciones para lograr cerrar el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020 están "avanzadas", sobre todo, en materia salarial y, por tanto, cree que se cerrará "de manera inminente".

Álvarez ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde ha presentado al secretario general de UGT Euskadi, Rául Arza, en la conferencia que ha ofrecido en el marco de Forum Europa Tribuna Euskadi.

En declaraciones a los medios de comunicación, Álvarez ha afirmado que "no hay ningún elemento" que haga que, en estos momentos, se pueda pensar "que no sea posible un acuerdo de manera inminente" con la patronal.

"El tema salarial está muy avanzado, es cierto que el acuerdo es un conjunto pero, en todo caso, excepto lo que después será objeto de negociación con el Gobierno y algunas otras cosas que tienen que ver con aspectos del propio acuerdo menores, está avanzado y yo espero que en breve podamos tener un acuerdo que podamos explicar", ha añadido.

NUEVO GOBIERNO

Por otra parte, en relación a la nueva etapa política abierta con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, ha afirmado que el nuevo Ejecutivo "ha venido no sólo por la sentencia Gürtel sino de una manera muy especial por las movilizaciones que ha habido en nuestro país en los últimos tiempos".

"Sin los pensionistas en la calle, sin la explosión de exigencia de igualdad de las mujeres en nuestro país, sin los jóvenes que se están incorporando de manera muy importante a la lucha por la recuperación de los derechos, creo que el Gobierno de Rajoy no hubiera caído", ha añadido.

En ese sentido, ha indicado que, como una "parte importante de la sociedad", el sindicato tiene "esperanza e ilusión" con el nuevo Gobierno y se ha mostrado convencido de que "en algunas cosas se va a avanzar de manera muy importante"

Álvarez ha apuntado, por ejemplo, que para UGT es "muy importante la recuperación de la memoria histórica". El dirigente sindical ha señalado que esta nueva etapa no se va a poder "reiniciar si no es, a partir de haber cerrado la anterior de manera digna, con dignidad para todos".

El dirigente de UGT ha señalado que el sindicato también es "muy consciente" de que todo lo que se pueda lograr "desde el punto de vista de políticas sociales y de recuperación de derechos", será "a partir de nuestra fortaleza y de nuestra capacidad de movilización"

"Por eso nosotros vamos a continuar con esta táctica de combinar la movilización con la negociación. En ese sentido, no ha cambiado nada, vamos a continuar nuestra lucha porque somos conscientes de que, para recuperar los derechos no es sólo posible con un cambio de gobierno, no es sólo posible con una nueva voluntad política, si es que la hay, sino que va a ser necesario ese respaldo y ese trabajo colectivo de lucha y de movilización", ha agregado.