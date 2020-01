Sortu y EH Bildu critican las detenciones de la Guardia Civil sin señalar directamente al Gobierno de Sánchez

Los portavoces de Sortu, Arkaitz Rodríguez, y de la coalición EH Bildu, Maddalen Iriarte, han coincidido en ruedas de prensas sucesivas que han tenido lugar este mediodía en criticar con dureza las detenciones practicadas este miércoles por la Guardia Civil y que han llevado a dependencias policiales a cuatro miembros de la izquierda abertzale por organizar un centenar de actos de recibimiento a presos de ETA excarcelados. Sin embargo, no ha habido menciones expresas ni al Gobierno de Pedro Sánchez ni al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y han atribuido la denominada 'operación Kabat' más bien a los "aparatos del Estado" en genérico.

🗣 Nos encontramos ante un nuevo intento del Estado Profundo para intentar condicionar y frustrar la ventana de oportunidad que el independentismo ha contribuido a generar en el Estado que puede posibilitar avanzar hacia una solución democrática de los conflictos vasco y catalán. pic.twitter.com/cHDlzFdYhJ — SORTU #U30GrebaOrokorra (@sortuEH) January 22, 2020

En un mensaje coordinado, Sortu y EH Bildu han dado a entender que la operación policial no ha sido "casual" y que se produce en un contexto muy determinado de cambio en España y de negociaciones abiertas con los independentistas en Cataluña o incluso en medio de la negociación presupuestaria de Navarra. Rodríguez, de hecho, se ha referido expresamente y en varias ocasiones a la "ultraderecha policial, judicial y mediática" como la mano detrás de los arrestos, algo con lo que evidentemente no se refería al Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos facilitado con la abstención de los cinco diputados de EH Bildu en el Congreso y con el voto de otras formaciones nacionalistas.

"Es un nuevo intento de las cloacas del Estado para condicionar el nuevo escenario", ha enfatizado Rodríguez, que considera que esos poderes fácticos están "dispuestos a todo para cerrar esta ventana de oportunidad". Sortu también ha empleado la expresión "Estado profundo".

Preguntados por si las detenciones condicionarán la relación de EH Bildu con los socialistas -está pendiente de cerrar el acuerdo presupuestario en Navarra-, los líderes abertzales no se han pronunciado con excesiva claridad porque, han dicho, no querían desviar el foco de la denuncia por lo sucedido. Sin embargo, Rodríguez sí ha dicho que Sortu no se va a apartar "ni un milímetro" de sus responsabilidades.