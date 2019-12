Urkullu pide al colectivo que organizó la conferencia del expreso de ETA en la Universidad que evite este tipo de actos para no herir a las víctimas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado que no se podía prohibir la conferencia del expreso de ETA José Ramón López de Abetxuko en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), en la que disertó sobre los derechos de los presos enfermos y sobre el derecho a la vida a pesar de haber sido condenado por asesinar a dos policías en Vitoria en 1980. Ha indicado que la entidad organizadora es “legal”, en referencia a Sare, porque López de Abetxuko ya cumplió su condena y porque la propia Fiscalía ya dictaminó que no había “enaltecimiento del terrorismo”. No obstante, ha indicado que “más allá del marco legal” y “por empatía” hacia las víctimas, Sare debería “evitar que situaciones como ésta puedan repetirse”. Además, entiende que el objetivo de Sare con la charla, hablar de los presos enfermos, no ha avanzado "ni un milímetro".

“Más allá del marco legal, más allá del marco legal, debe mostrarse sensibilidad y responsabilidad. Además de la legalidad, debería imperar la sensibilidad humanista. Hay que evitar que situaciones como esta puedan repetirse. Pido una reflexión a los organizadores, un mínimo de sensibilidad, priorizar el punto de vista ético”, ha pronunciado Urkullu en la sesión de control al Gobierno que celebra este viernes el Parlamento Vasco, la última de 2019.

Urkullu respondía así a una pregunta del PP, de Carmelo Barrio, quien se ha preguntado dónde queda el plan de paz y la fotografía en que el lehendakari y los rectores de la UPV-EHU y de las Universidades privadas lo suscribían. “Es una filfa”, ha protestado Barrio, quien ha recordado a los profesores víctimas de ETA y a los consejeros de Educación Fernando Buesa y José Ramón Recalde. “La conferencia se celebró […]. No activó ningún mecanismo en su mano para impedir el acto de un asesino llamado López de Abetxuko”, ha indicado Barrio, quien ha ironizado que semejante conferencia es “como si se le invita al monje shaolín [que asesinó en Bilbao a varias mujeres] a valorar los derechos los violadores”.

En la réplica, el lehendakari le ha dicho al PP que “las propias víctimas han pedido mesura” y, dando la vuelta a las palabras de la portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, ha remarcado que “las cosas no están peor que antes, están mejor” aunque la izquierda abertzale siga teniendo “asignaturas pendientes” por su cobertura a la actividad de ETA en el pasado.