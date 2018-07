Urkullu, un lehendakari que gusta a nacionalistas y no nacionalistas

Los equilibrismos del PNV se han puesto de manifiesto en los últimos meses. En Euskadi gobierna en coalición con los socialistas y con apoyo presupuestario del PP pero ha pactado una reforma del Estatuto con acento soberanista con EH Bildu. Y en el Congreso fue capaz de apoyar la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez apenas unas semanas después de apuntalar al Gobierno de Mariano Rajoy al dar luz verde a sus presupuestos. El PNV, con el mayor poder institucional de su historia en casa y gran influencia en Madrid, parece haber logrado la cuadratura del círculo. El Euskobarómetro, un estudio sociológico elaborado por expertos de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) encabezados por Francisco Llera, constata por ejemplo lo "significativo" de que la valoración del lehendakari, Iñigo Urkullu, sea casi la misma entre nacionalistas que entre no nacionalistas.

Urkullu es el segundo político más conocido después de Rajoy. Sólo un 11% no le pone cara. El 39%, por ejemplo, no sabe quién es el líder del PNV, Andoni Ortuzar y el 71% no identifica al secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez. Habitualmente, conocimiento y aprobación suelen ir reñidos en los estudios opinión, porque normalmente si la popularidad es pequeña sólo puntuarán a un dirigente político los propios. No es el caso del lehendakari.

El 57% de la ciudadanía le aprueba. Su nota global individual es de 4,9 (muy por encima del resto) y la de su gestión de un 5,4. El 75% aprueba a su Gobierno, incluidos los socialistas -socios de la coalición (5,7)- y los afines al PP (5,3), así como los abstencionistas y casi hasta los de Elkarrekin Podemos (4,8) y EH Bildu (4,6).

A nivel de partidos, el PNV también es el mejor valorado en cuanto a su "trayectoria política en los últimos meses", con un 34% que la califica de "muy o bastante buena". Llama la atención que entre las filas socialistas sólo un 27% de los votantes así lo crea. No obstante, la encuesta se cerró a finales de mayo, justo antes de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Al entonces líder del PSOE sólo le daba un aprobado el 26%, con una nota media de 3,2. Era el único al que suspendían incluso los propios (4,9), en contraste con la valoración de Rajoy (6,3 entre el PP) o Pablo Iglesias (6,5).

El Euskobarómetro, por lo tanto, no pregunta por la posición del PNV en la moción de censura y se queda en el análisis de su apoyo al PP en materia presupuestaria. Se constata un "respaldo mayoritario" a aquel movimiento político, más incluso entre nacionalistas (50%) que entre no nacionalistas (46%). El 77% de los simpatizantes peneuvistas apoyan aquella decisión, como también el 57% de los socialistas, a pesar de que su partido se opuso con firmeza en una de las últimas decisiones de Sánchez en la oposición. Menos valorado es el papel del nacionalismo vasco en relación a la aplicación del 155 en Catalunya.

Preguntados por un posible escenario independentista, los vascos manifiestan una "división crónica", según el Euskobarómetro. Aunque reseña que "el sentimiento nacionalista sólo es mayoritario en Gipuzkoa", pero no en Bizkaia y Álava."La compatibilidad de identidades vasca y española sigue siendo mayoritaria", se lee en el sondeo, si bien "con un claro acento vasquista". Con distintas fórmulas pero el 65% se siente vasco y español (incluido un porcentaje muy importante en el PNV), frente a un 28% de solamente vascos.

En este escenario, la autonomía es la opción preferida de relación con España (37%) por encima del federalismo (29%) y de la independencia (23%). En pleno debate en torno a la reforma del Estatuto, el 81% de los encuestados se muestra parcial o totalmente satisfecho con ese marco político. La sociedad prefiere "completar las transferencias" (36%) que "reformarlo con más autogobierno" (28%), como se plantea. Destaca el Euskobarómetro que hay una "recuperación casi continuada de 21 puntos en cuatro años" de vascos que apoyarían el 'sí' al Estatuto de Gernika en un referéndum. ¿Y si la votación fuera independentista? El 37% votaría 'no' y el 32% 'sí', aunque con el matiz de que el apoyo a la secesión bajaría si implicase la salida de la Unión Europea. El 42% de los simpatizantes del PNV votaría 'no' por un 23% del 'sí', incluso menos que entre los afines a Elkarrekin Podemos (24%).