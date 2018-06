El 'caso De Miguel' converge en Zambrana con el 3% catalán

Un exalcalde y exdiputado de CiU, en el banquillo

En el banquillo de los acusados del 'caso De Miguel' no sólo hay excargos del PNV. En la última fila se sienta Ramón Tomàs i Riba, uno de los cuatro empresarios catalanes imputados por los movimientos económicos en torno a la operación urbanística de Zambrana y a las empresas del intermediario que Alfredo de Miguel situó para impulsar el proyecto, Iosu Arruti. Tomàs i Riba, cualificado militante de Unió Democràtica de Catalunya, fue en la década de 1990 diputado en el Parlament y alcalde de Igualada por la extinta coalición CiU. A pesar de su imputación judicial -y a diferencia de los acusados del PNV-, Tomàs i Riba se ha mantenido activo en el tramo final de la existencia de CiU y de Unió como destacado impulsor del sector independentista crítico con la gestión de Josep Antoni Duran i Lleida. Tomàs, según declaró en la fase de investigación, conoció a Arruti en Zambrana cuando representaba a una empresa irlandesa potencialmente interesada en la instalación de una planta de ciclo combinado en el polígono industrial de 120 hectáreas que se proyectaba. Los irlandeses no se presentaron pero Tomàs le indicó a Arruti que unos socios suyos en Catalunya, Construcciones Riera, podrían estar pensando en expandirse en el País Vasco. La mercantil de Tomàs, Latent Capacities, abonó a Arruti 82.500 euros, como también Riera pactó pagarle 3 millones. En ambos casos se trató de contratos por supuestos asesoramientos urbanísticos prestados en Zambrana por Arruti a través de Sidepur. La Fiscalía sostiene que eran pagos simulados o presuntas comisiones porque no se corresponden con trabajos efectivamente realizados. El empresario catalán Nicolás Guerrero, que ha declarado esta semana como testigo y que fue socio de alguno de los imputados, ha destacado que Sidepur no tenía ni medios ni equipo humana para realizar esas tareas y repitió que los pagos no se correspondieron con nada real.