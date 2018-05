De Miguel defendió hasta el final la recalificación en Zambrana con unas "notas" contrarias a informes técnicos

278.000 euros para "arreglar calles"

La larguísima sesión de este lunes del juicio del 'caso De Miguel' ha arrancado con un igualmente extenso interrogatorio de la Fiscalía al empresario Martín Balda Goñi, quien fue el primer inversor captado en 2004 para comprar las 120 hectáreas rústicas de Zambrana para levantar un polígono industrial. Balda Goñi ha ofrecido un rosario de "no me consta" y "no recuerdo". Su 'amnesia' ha motivado incluso una crítica por parte del presidente del tribunal, Jaime Tapia. "¿Qué pensaba que le iban a preguntar, por un accidente de tráfico? ¿No lee la prensa?", ha ironizado Tapia. El fiscal, Josu Izaguirre, le ha preguntado por un pago de 278.000 euros que realizó al intermediario Iosu Arruti una vez formalizado un convenio con el Ayuntamiento de Zambrana. El pago fue realizado a través de las propias cuentas municipales. Aunque aparentemente se trataba del pago por servicios de gestión urbanística que iba a proporcionar la asesoría de Arruti, Sidepur, el constructor ha asegurado que en su día le dijeron que era "para arreglar calles del pueblo". Ni siquiera las del futuro polígono, sino del propio pueblo. "Se me pide dinero y yo lo doy", se ha sincerado Balda Goñi, al cual no le causó sorpresa que nada de ello fuera documentado o recogido en contratos y facturas. Las circunstancias hicieron que Arruti pactara que serían los catalanes de Construcciones Riera los que harían de promotores de la recalificación de Zambrana. Mientras la empresa de Balda Goñi (Capiresgo) no pasaba de su oferta de 8 euros/metro cuadrado para los propietarios de las fincas -entre ellos familaires de la alcaldesa, María Justina Angulo-, Riera accedió a un precio de 13,45 euros y adelantando además una opción de compra. En ese contexto, Balda Goñi exigió la devolución de esos 278.000 euros. Arruti entregó ese dinero al Ayuntamiento y Angulo ordenó una transferencia al constructor. El dinero volvió íntegro, sin que haya constancia de ningún descuento por los trabajos de asesoría de Arruti o de los arreglos en calles del pueblo. En paralelo, Arruti ya tenía firmado un nuevo convenio para asesorar a Riera en Zambrana, para lo cual pactó unos honorarios de 3 millones de euros.

