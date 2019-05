Un debate electoral entre personas mayores: "Vitoria ocupa el puesto 21 de ciudades en limpieza. En pocos años, del 1 al 21. ¡Menudo bajón!"

Pasaron las elecciones generales y ahora tocan comicios locales y europeos. Eldiarionorte.es ha vuelto a invitar a un grupo de personas mayores a debatir sobre ellas, en este caso enfocadas a su ciudad, a Vitoria, aunque también con reflexiones sobre la Unión Europea. Participan 11 personas. Sus nombres son Juanjo, Sol, Estíbaliz, Asun, Inma, Mari, Angelines, Alfonso, Julio, Mari Carmen, Emilio y Pedro y cuentan entre 64 y 77 años. Sus trayectorias profesionales y vitales son muy variadas. Se conocen, ya que comparten una tertulia de actualidad en un centro público municipal. En esta charla, quedan lejos de los tópicos sobre la tercera edad: una de ellas se mueve en bicicleta, otros se han estudiado los programas electorales para el debate y, esto es común a todos, sus preocupaciones van mucho más allá que las propias de su edad. Nuevamente, el debate sólo tiene las reglas que, democráticamente, ellos mismos han establecido.

Modera José Emilio, su monitor en la tertulia. Asunto primero del orden del día: ¿Puede Vitoria seguir presumiendo de ser 'green capital' o capital verde de Europa?

Julio: Vitoria ya no es ‘green capital’. Bilbao nos ha pasado por la derecha. Estaba denostada, era oscura y ahora está por encima. Un ejemplo: en Vitoria, una ciudad llana, no hay un servicio de alquiler de bicicletas. Al alcalde se le ha olvidado.

Sol: No somos ‘green capital’, no. No se controlan las calefacciones, por ejemplo. Hay muchos sistemas antiguos.

Juanjo: Ocupamos el puesto 21 de ciudades en limpieza. En pocos años, del 1 al 21. ¡Menudo bajón! ¿Somos verdes o estamos verdes?

Pedro: Antes veía limpiar las alcantarillas desde mi casa. Las hojas no las dejaban y las iban recogiendo. Creo que ya no somos ‘green capital’. Igual ‘brown capital’ por las mierdas de los perros en el suelo.

Alfonso: Lo de ‘green capital’ es un ‘hashtag’. Lo verde está de moda y vende. Pero nos falta información. Me pregunto: ¿Y la contaminación ambiental por los motores de los coches? ¿Sabemos los resultados de los medidores de aire en Vitoria?

Inma: La ciudad tiene buena materia prima, pero hay que saber tratarla. Y, además, en esta materia no hay que dar prioridad a unos barrios frente a otros. Y que el dinero se gaste bien, porque hay dinero.

Julio: Cría fama y échate a dormir. Fuera nos tienen en un pedestal. Y es cierto: no tratan igual a todos los barrios, hay barrios con atención prioritaria.

Mari Carmen: Gastemos más dinero en educación y sensibilización. Cuando hay una inundación, sería interesante que la gente fuera en peregrinación al Zadorra para ver cómo queda todo aquello lleno de basuras después de la crecida. Eso es porque lo tiramos.

La conversación lleva a hablar de movilidad. Se toca brevemente el asunto del prometido soterramiento del ferrocarril pero parece que la mayor preocupación es la convivencia entre coches, peatones y, sobre todo, las cada vez más frecuentes bicicletas y patinetes.

Emilio: Las bicicletas se han convertido en un problema en Vitoria, sobre todo para las personas mayores. En Europa no van por las aceras. Parece que los ciclistas tienen miedo de que les atropelle un coche y, yendo por la acera, ese miedo nos lo han traspasado a los peatones.

Pedro: Hay que añadir el tema de los patinetes, otro problema para los peatones.

Asun: Toda la culpa se la echamos a los políticos pero nosotros también somos responsables en parte.

Mari: Yo me muevo en bici y cumplo el reglamento. En los pasos de peatones es obligatorio bajarse y no todos lo hacen.

Alfonso: Claro, urge empezar a trabajar la educación. Hay síntomas de una enfermedad. Todo el mundo habla de sus derechos pero nadie parece tener obligaciones. La educación urbana es elemental.

Angelines: En la Avenida de Gasteiz es realmente complejo pasar entre las bicis, los coches y el tranvía. Al final los peatones no tenemos sitio.

Emilio: A la Avenida le llamamos la ‘línea Maginot’... Es imposible pasar.

Días antes del debate, Vitoria quedó conmocionada por la muerte de una mujer mayor en el barrio de Aranbizkarra. Esta mujer fue asaltada en el portal de su casa por dos hombres, que la golpearon causándole heridas que luego fueron letales. ¿Es Vitoria una ciudad segura?

Estíbaliz: En mi caso, quiero hablar de la inseguridad al pasar por el parque de Arriaga de noche. ¡No se puede pasar! Me han robado dos veces el bolso. ¿No podría haber una patrulla?

Pedro: Los guardias pasan una vez a la semana en coche. La gente debería ver más a las patrullas.

Emilio: Los municipales siempre van en coche, sí, y los problemas de los barrios se ven andando. Falta Policía de barrio.

Alfonso: Vitoria es una ciudad bastante segura si vamos a las estadísticas. Pero si quieres votos, mete miedo. Eso es muy de la derecha. La inseguridad es la otra cara del miedo. Un asalto es una tragedia, pero esto no es Sao Paulo.

Pedro: En Vitoria hay un 40% más de inseguridad que hace 10 años y ello va parejo a otras cosas que no queremos reconocer.

Inma: Me produce profunda decepción que nos prometan seguridad. Ellos no nos pueden prometer eso, ellos tienen que saber gestionarlo. Punto. Por cierto, me enfada que me ofrezcan caramelos en la campaña. ‘Señora, ¿quiere caramelos?’. No, mire, quiero un programa.

Hablamos de los candidatos. Una rápida encuesta entre ellos muestra que los hay más conocidos y más desconocidos.

Juanjo: He tenido que buscar en Internet a los candidatos.

Inma: Yo lo que he mirado es su formación.

Mari Carmen: No los conozco. No tienen carisma. Votará partido y no candidato.

Alfonso: Ni los conozco ni quiero conocerlos. Al final, van a hacer lo que les diga el partido.

Mari: Debería haber una ley: político que ofrece y no cumple, automáticamente fuera.

Julio: El programa a una notaría y de obligado cumplimiento. Para que al que no lo cumpla se le ponga la cara colorada.

¿Quién es Gorka Urtaran? ¿Por qué fue alcalde en 2015 y no Javier Maroto? ¿Lo saben los contertulios?

Pedro: De Urtaran, conocemos más a su madre… [por María Jesús Aguirre, teniente de alcalde con José Ángel Cuerda]

Mari Carmen: Lo de hace cuatro años con Maroto no me pareció bien. Pactaron en contra…

Inma: Pero fue por una campaña racista.

Una hipótesis: ¿Y si nuestros invitados fueran investidos como alcaldes? ¿Qué harían?

Emilio: Resolvería el problema de las bicicletas, de los patinetes y de la circulación.

Pedro: Crearía más puestos de trabajo.

Mari Carmen: Que esté más limpia Vitoria. Y el agua. Hay que hacer algo con ella. Literalmente me sabe a mierda el agua del grifo.

Julio: Si yo fuese alcalde, no haría la ampliación de Mendizorroza. Sí soterraría la rotonda de América Latina. Aquí no hay dinero para eso pero sí para darle lo que haga falta a Josean Querejeta. Hablamos de un nudo colapsado con 70.000 coches cada día.

Alfonso: Dejaría de prometer y empezaría a escuchar. Mandaría a los funcionarios a patearse los barrios y que preguntaran a los ciudadanos qué necesitan. Es muy duro pero a los políticos no les interesa la ciudadanía.

Angelines: Políticas sociales. Quiero una institución que cuide de los derechos de los mayores. Hay personas que lo están pasando muy mal.

Mari: Iría más a los barrios. Tienen que venir a escuchar, no a dejarse ver.

Inma: Si fuera alcaldesa, reactivaría el comercio de barrio que ha ido desapareciendo. Eso da vida a la ciudad y también seguridad. Haría un plan de convivencia desde el comercio de barrio.

Asun: Sí, estoy de acuerdo. Las tiendas de barrio están desapareciendo y hacen una labor social.

Estíbaliz: No dejan vivir a los autónomos con impuestos. Protegería también al pequeño comercio.

Sol: Cuentas claras y transparencia efectiva, ésa es mi propuesta.

Juanjo: Para que haya actividad económica tiene que haber trabajo. El trabajo es lo que genera riqueza. Y otra cosa, medidas para que Vitoria deje de ser la ciudad con más mayores atropellados.

¿Y Europa? Toca votar también en unas elecciones cruciales para la UE. ¿Qué reflexiones tienen los contertulios?

Juanjo: Son elecciones muy importantes porque Europa tiene que hacerse fuerte.

Mari: Pues la gente vota porque hay que votar. No está informada. No nos enteramos.

Sol: Yo tengo muy poca información.

Angelines: Estamos un poco saturados, la verdad, de tanta votación.

Inma: Las instituciones europeas las sentimos un poco alejadas y estas elecciones son importantes porque hay un auge de la extrema derecha.

Estíbaliz: Necesitamos entendimiento entre las naciones para que mejoremos todos.

Alfonso: Nos jugamos muchísimo, en efecto. Y parece que aquello no se lo toman en serio, que lo usan como cementerio de elefantes. Debería ser la Europa de los pueblos, los Estados Unidos de Europa, pero es la Europa de la pasta.

Julio: No, no es una Europa como Estados Unidos. Son reinos de taifas. Mira el Brexit, que es un cáncer que hay que extirpar si no queremos que afecte a toda Europa.

Mari Carmen: Lo cercano es lo cercano, pero lo global nos afecta muchísimo. Y sí, con el Brexit van a destrozar Europa.

Emilio: Me limitaré a decir lo que me traslada un amigo inglés: que en Europa hay un exceso de burocracia.

Pedro: Son elecciones im-por-tan-tí-si-mas. El amigo de Trump, Bannon, que es el jefe del fascismo mundial, va agitando a la extrema derecha.