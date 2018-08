La igualdad se hace tradición en La Blanca

En los últimos años, el cambio ha sido imparable. Las fiestas de La Blanca de Vitoria, que arrancan este sábado a las 18.00 horas con la bajada de Celedón, han ido caminando hacia la igualdad y su defensa y reivindicación es ya una tradición más. Los blusas son ahora blusas y neskas con naturalidad, las cuadrillas que cantaban soniquetes machistas y homófobos ahora están apercibidas de sanciones económicas y el 'no es no' es el mensaje institucional central antes del arranque de cada semana grande vitoriana. "Unas fiestas sin machismo, sin violencia y que se basen en la igualdad entre hombres y mujeres", proclama el alcalde Gorka Urtaran.

Este 2018 las movilizaciones masivas del 8 de marzo se trasladarán al 4 de agosto. Se ha hecho un llamamiento a vestir de morado durante el inicio de las fiestas y el protagonista, Celedón, portará un paraguas de ese color. "Me dijeron que tenían pensado un paraguas morado y la verdad es que me pareció una buena idea. Tenemos que demostrar que la sociedad tiene que cambiar y poco a poco con pequeños detalles podemos conseguirlo. No vamos a permitir ningún ataque sexista ni violencia machista. Es una manera de poner ese puntito de atención. Creo que la plaza de la Virgen Blanca de morado y Celedón con el paraguas morado nos hará recapacitar un poquito", opina Gorka Ortiz de Urbina, el Celedón de carne y hueso desde "hace 18 años" y con quien todos quieren un 'selfie' estos días, incluidos turistas llegados de lejos, como un señor de Tenerife que conocía bien la idiosincrasia vitoriana.

Sólo en tres ocasiones se había cambiado la tradicional indumentaria del aldeano de Zalduondo. En una ocasión su paraguas fue azulgrana para festejar éxitos del Baskonia y más recientemente verde por la proclamación de Vitoria como 'green capital' de Europa. En la Virgen Blanca ya está preparado y probado el cableado que traerá al muñeco Celedón desde el cielo para Gorka Ortiz de Urbina le tome el relevo y dé por inaugurada la semana más intensa de la capital vasca con la colaboración de cuatro representantes de los centros de mayores elegidos por sorteo.

Edurne, una novedad

El ritual, eso sí, se repetirá el 7 de agosto, ya que a Celedón 'txiki' se le ha quedado pequeña la vecina Plaza de España como le ocurrió a su hermano mayor hace unas décadas. Con él bajará 'Edurne', el nombre que se le ha dado este año por primera vez a Neska 'txiki', el personaje introducido hace algunas ediciones. Sus encarnaciones en 2018 serán Unax Montejo e Hiart Nevado.

Otra de las novedades es que a partir de este sábado los servicios nocturnos de los autobuses urbanos tendrán paradas "a demanda" para mujeres y para menores de edad. Se pretende ofrecerles un final de trayecto más seguro hasta sus casas después de una noche de celebración. El pregón festivo también ha tenido marcado acento femenino, con ocho mujeres vinculadas al deporte llamando a la fiesta. "Las mujeres caminamos solas, firmes, avaladas por un clamor social en contra de las desigualdades", enfatizó la periodista Olga Jiménez.

Segundo año de controles antiterroristas

Por segundo año consecutivo, Ertzaintza y Policía Local establecerán un perímetro de seguridad en torno a la Virgen Blanca coincidiendo con el Celedón. Habrá diez puntos de acceso con vigilancia policial. Además, se volverán a instalar barreras de hormigón 'new jersey'. España lleva desde 2015 en alerta anterrorista 4 sobre 5 y el pasado año, tan sólo unos días después de las fiestas de Vitoria, se produjeron los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.

En esos mismos puntos de acceso jóvenes voluntarios comprobarán también que no se accede con vidrios y latas al recinto festivo. En años anteriores eran frecuentes las lesiones por cortes. No se ha escuchado ningún mensaje institucional contra el consumo de alcohol y de hecho se distribuirán botas y vasos de plástico como alternativa a las botellas de cristal. Como siempre, habrá un importante despliegue de personal sanitario y de emergencias. Este año, en el marco de una ola de calor, se ha previsto que los camiones de bomberos puedan arrojar agua a la masa si el mercurio se dispara.