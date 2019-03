Gipuzkoa gestionará la totalidad de sus residuos antes de acabar el año

Antes de finalizar 2019 Gipuzkoa gestionará la totalidad de sus residuos con un sistema sostenible, basado en el reciclaje y la valorización, situándose al nivel de regiones como Flandes y ciudades como Munich, algunas de las más avanzadas de Europa en la materia. Con el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG) se tratarán más de 152.000 toneladas de basura no reciclable y se producirá electricidad suficiente para abastecer a 45.000 hogares. Este complejo incluye la incineradora, que fue paralizada por el Ejecutivo foral cuando estuvo presidido por EH Bildu entre 2011 y 2015 y que ha tenido contestación social.

El CMG se compone de dos fases. La primera que se encuentra en Zubieta, cuenta con una inversión de 217 millones de euros e incluye varias plantas. Por un parte, la planta de tratamiento mecánico, que recuperará entre el 7 y el 10 % de los materiales aprovechables presentes en la basura mezclada. También está la planta de bio-secado, en la que los residuos no recuperados se secarán mediante un proceso biológico para mejorar su rendimiento energético. Y se incluye la planta de valorización energética o la conocida como incineradora, en la que todos los residuos secos serán incinerados de forma controlada a una temperatura superior a los 1.100 grados.

La segunda fase incluye la planta de reciclaje de escorias -como cenizas de tabaco y otros productos que no son reciclables-, que tratará los restos de la incineración para producir áridos reciclados, con los que se pueden realizar bloques similares a los de granito o asfalto y reutilizar para construir carreteras. También se incluye la planta de biometanización, en la que la materia orgánica que no se destine a las plantas de compostaje se transformará en biogás. Ambas plantas están ubicadas en el polígono Ezkuzaitzeta y cuentan con una inversión de 30 millones de euros.

No más vertederos en Cantabria

De esta manera, el 100 % de los residuos serán gestionados en el territorio en lugar de transportarlos a vertederos situados en Cantabria, como se ha venido haciendo hasta ahora. Las más de 150.000 toneladas quedarán reducidas a 5.000 y su volumen se reducirá en un 99 %. Con ello, el Plan de residuos de Gipuzkoa, en el que está incluida el CMG, contempla llegar al 65 % de reciclaje en el 2030.

"Europa te está diciendo que para el 2030 no se pueden utilizar vertederos. Gipuzkoa ya está preparada para ese momento", explica a eldiarionorte.es el diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, el socialista José Ignacio Asensio. "Creo que hemos sido capaces de dar una solución, no solamente técnica. Se ha respetado la norma, se ha respetado al Parlamento y al mismo tiempo se ha buscado un sistema de gestión que no sea lesivo para el ciudadano. Hemos buscado las mejores tecnologías para parecernos mucho a los países que mejor lo hacen en Europa".

"No hemos inventado la rueda", apunta el diputado, quien incide en que Alemania y Noruega han sido los ejemplos en que se han fijado. "Son los países que más reciclan y lo que no reciclan, lo utilizan. Un país que recicla mucho, valoriza mucho".

El 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a los residuos son generadas por los vertederos, debido principalmente a las emisiones de metano provocadas por el vertido de materia orgánica. Pero la mayor fuente de GEI, en términos absolutos, es la generación y el consumo de energía obtenida a partir de combustibles fósiles. Con el CMG se producirá electricidad suficiente para abastecer a una ciudad de la mitad del tamaño de San Sebastián y será la primera fuente de energía renovable del territorio, lo que supondrá un paso adelante en la estrategia de lucha contra el cambio climático GK 2050.

Debate infinito

Con la puesta en marcha del complejo medioambiental (incineradora incluida), la Diputación rescata un proyecto que ha estado sometido a tensiones y disputas políticas en el territorio. Especialmente entre PNV y EH Bildu. Así, en marzo de 2011 se colocó la primera piedra del Centro de Residuos de Gipuzkoa, que contemplaba la construcción de una incineradora en Zubieta. Entonces era diputado general Markel Olano, del PNV.

Pero la llegada al poder de EH Bildu a la Diputación de Gipuzkoa dio al traste con esos planes, hasta el punto de que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) y las empresas adjudicatarias rescindieron el contrato para la construcción de la incineradora de Zubieta (rescisión que después fue anulada por la Justicia). El diputado general de EH Bildu, Martin Garitano, programó sustituir la incineradora por tres plantas de compostaje y una de tratamiento mecánico-biológico. La idea era que estuvieran en marcha a finales de 2015. Pero las elecciones forales provocaron otro vuelco electoral y EH Bildu perdió la Diputación a manos del PNV. La coalición PNV y PSE optó por el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa y recuperó de nuevo la incineradora.

Después de mucha polémica, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó en enero de 2017 la pretensión de la plataforma GuraSOS de que el proceso de adjudicación de la incineradora de Gipuzkoa fuera suspendido cautelarmente por la falta de un proceso de participación ciudadana sobre la construcción de esta planta.

La resolución rechazó la pretensión de la plataforma de padres y madres contrarios a la incineración al entender que su "interés en la participación" ciudadana, "no puede prevalecer sobre el interés público en la ejecución del plan" de residuos de Gipuzkoa, "largamente demorado" ya, "cualquiera que haya sido la razón política o administrativa que haya podido influir" en ese retraso.

"Se está ante la ponderación de unos intereses públicos de notable entidad que comprometen, ya en fase definitiva, aspectos y bienes jurídicos relevantes de todos los habitantes de Gipuzkoa", como la salud y el medioambiente, "frente al interés de un colectivo muy delimitado y organizado como asociación". Y el tribunal considera que esa exigencia de GuraSOS "debe ser sacrificada por su muy inferior peso y valoración en el contexto y concepción más racional del interés general".

Con motivo del reciente congreso 'Change the change' sobre cambio climatico celebrado en el Kursaal donostiarra la coordinadora anti incineración de Gipuzkoa llamó a los ciudadanos a manifestarse en contra de la incineradora. En su día, EH Bildu, Podemos, Ezker Anitza y Equo también pidieron su paralización en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Es decir, es una batalla que siempre ha estado ahí.