"El transporte público es una opción para todos, no solo para quienes no se pueden pagar un coche"

El subdirector general de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea (CE), Matthew Baldwin, ha asegurado que el coste externo -el que genera sobre el medio ambiente, la salud, la calidad del aire y el clima- del transporte en la Unión Europea suma un billón de euros. De ese billón, un 40 % se debe a la contaminación y a la mala calidad ambiental, que causa 5.000 muertes al año. Otro 30 % se deriva de los accidentes de tráfico, que motivan 25.000 muertes año y 60.000 heridos.



Según Baldwin, la UE "tiene un problema delante y es urbano". "En el caso del transporte no paga quien contamina, sino que paga toda la sociedad". Por eso, enfatiza que "la movilidad urbana sostenible debe estar en el centro de todas las políticas y cubrir tanto la seguridad vial, como la congestión del tráfico y la calidad ambiental".



Mientras, el director de la Práctica Global de Transporte del Banco Mundial, José Luis Irigoyen, ha subrayado que para 2030, el 60 % de la población mundial vivirá en ciudades. La propia expansión urbana crea dependencia del vehículo privado, por lo que ha remarcado la necesidad de "proteger" el transporte público para garantizar la sostenibilidad de la movilidad.



"Los alcaldes tienen que pensar en el transporte público como una opción para todos, no solo para quienes no se pueden pagar un coche; en el futuro, el vehículo privado tiene que llegar a ser innecesario".