El transporte sostenible, la asignatura pendiente de los vascos

Tan sólo el 0,22% del total de vehículos matriculados en Euskadi en 2016 son vehículos eléctricos e híbridos. Además, sólo un 12% de los vascos utilizó el transporte público en 2016, un 0,8% menos en comparación con 2011 y un 2,8% menos con respecto a 2007. El transporte sostenible es la asignatura pendiente de los vascos, así lo reflejan los datos del informe Perfil Ambiental de Euskadi 2018 de Cambio Climático presentado por la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Elena Moreno.

“El porcentaje de personas que se mueven a pie se ha incrementado, sin embargo, lo que no estamos haciendo es esa transición de vehículos fósiles a vehículos híbridos o eléctricos y esa es la transición que debemos hacer”, ha señalado Moreno durante la presentación del Perfil Ambiental, que a través de 50 indicadores mide cuestiones como cuál es la responsabilidad de Euskadi en el cambio climático, qué medidas están tomando los principales sectores de la economía vasca o si se están gestionando los riesgos del cambio climático para mejorar la resiliencia del territorio.

Debido a esta situación, el Gobierno vasco anunció que pondrá en marcha un plan “Renove” para favorecer la compra de coches nuevos de cualquier tecnología y así, retirar de las carreteras los que tengan más de diez años. Y es que, el sector de transporte durante el año 2016 fue el responsable de casi el 32% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) totales en Euskadi, lo que supone un incremento de la evolución de emisiones en este sector de casi un 19% en los últimos cinco años.

A pesar de ello, el informe del Perfil Ambiental determina que a la vez que Euskadi crecía económicamente un 65% entre 1995 y 2016, sus emisiones de CO2 se redujeron un 18%, lo que demuestra que el crecimiento económico y la contaminación no van siempre de la mano. En comparación con las emisiones totales de CO2 per cápita de los países europeos, Euskadi se sitúa en el decimocuarto puesto, por detrás de Alemania, pero por delante de España. Dato que lo eleva al mismo nivel de la media de la UE 23, con emisiones de 8,7 toneladas de CO2 per cápita.

Euskadi está concienciada: según el informe el 90% de la población vasca admite que el cambio climático es una realidad. La cuestión es, ¿qué se puede hacer para mejorarlo? El Gobierno Vasco creó una publicación de más de 50 gestos cotidianos para combatir el cambio climático con el objetivo de dar a conocer qué acciones cotidianas puede realizar cada ciudadano. Acciones como apagar las luces, utilizar electrodomésticos de alta eficiencia y mejorar los hábitos de consumo.

“Si algo somos los ciudadanos capaces de cambiar las cosas es a partir de qué compramos, qué comemos y cómo nos movemos. Y ahí sí que es importante hablar del consumo de productos locales. Simplemente con ese gesto estamos suprimiendo un montón de emisiones de transporte. Yo creo que ahí es donde está la clave. No nos damos cuenta de que nuestro día a día todas nuestras decisiones llevan consecuencias al planeta y que con pequeñas decisiones hacemos grandes causas”, ha señalado la viceconsejera.

Dentro del objetivo que se ha marcado el Gobierno Vasco para en 2030 reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) en un 40%, Moreno ha asegurado que el programa "marcha según lo previsto", y que ya se ha reducido en un 26% las emisiones con respecto al año de referencia, 2005.

En el ámbito institucional, en 2017, el presupuesto que destinó el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales al conocimiento del cambio climático fue de 3,8 millones de euros. Respecto a la implantación de energías renovables en Euskadi, se realizaron durante el año 2017 inversiones por valor de 4.4 millones de euros dirigidos a instalaciones subvencionadas.

Por último, en el ámbito educativo, Euskadi cuenta con 28 grupos de investigación repartidos en universidades y centros tecnológicos que desarrollan actividades en 20 áreas diferentes de investigación, todas relacionadas con el cambio climático que cuentan con 508 personas trabajando en este ámbito.

La viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco Elena Moreno y el director de Cambio Climático y Patrimonio Natural Aitor Zulueta promocionando la conferencia internacional 'Change to Change'

‘Change the Change’

Del 6 al 8 de marzo San Sebastián será la sede de una de las citas más relevantes del año en clave medioambiental. Enmarcada en la Estrategia Klima 2050, el Gobiero Vasco ha impulsado la Conferencia Internacional de Cambio Climático ‘Change the Change’, que reunirá a 50 ponentes de primer nivel internacional que tratarán desde distintos enfoques acerca de este problema global.

La salud del planeta, las ciudades, el entorno regional, la transición energética, la sostenibilidad, la economía, la educación, cultura y sociedad y el liderazgo de las mujeres serán los ámbitos desde los que tratarán acerca de la lucha frente al cambio climático. Entre estos ocho paneles temáticos, se ha incluido uno dedicado a presentar las iniciativas más exitosas de regiones punteras europeas, como Baden-Würtemberg (Alemania), Central Denmark (Dinamarca), Lombardía (Italia) y Escocia (Reino Unido), que contará con la participación de los ministros y ministras de Medio Ambiente de cada una de ellas.