Aierdi afirma que el Gobierno foral "sigue creyendo" en el interés del proyecto de Aroztegia

En comparecencia parlamentaria a petición de Navarra Suma, Aierdi ha indicado que "en noviembre de 2018 se ratificó la declaración de interés foral del proyecto por el impacto que un proyecto turístico de estas características puede tener en positivo para la zona y para el conjunto de la Comunidad". Y ha manifestado que "construir 200 viviendas en una superficie de más de 400.000 metros cuadrados no me parece que es un pelotazo".

Según ha precisado, "todas las actuaciones que se derivaban de las competencias correspondientes al Gobierno de Navarra se han realizado con la diligencia debida y el proyecto y el expediente se encuentra ahora en trámite administrativo que compete a la administración local".

El consejero ha señalado que en el Ejecutivo son "respetuosos" con el reparto competencial entre el Gobierno y las entidades locales y que ahora "corresponde continuar este expediente en ese plano" local.

En concreto, Aierdi ha indicado que ya la Administración foral "ha tramitado el PSIS de Aroztegia y los proyectos de urbanización y de reparcelación" y ha precisado que "la competencia para el otorgamiento de licencias para la construcción de edificaciones e instalaciones corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de Baztan". "La Administración foral no debe ni puede incidir sobre dicha competencia exclusiva", ha insistido.

El consejero ha expuesto que "existe una licencia válida concedida en junio de 2019 por silencio administrativo" y ha explicado que hubo "una resolución de Alcaldía que declara la nulidad de esa licencia pero esa nulidad se produce por un informe extemporáneo".

El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha señalado que este proyecto en Baztan "encaja perfectamente en los objetivos de lo que debe ser un desarrollo ordenado y sostenible de lo que ahora se llama cohesión territorial". Ha añadido que "nos tendrá a su lado" en este proyecto pero "va a haber que tomar decisiones firmes y legales para que este proyecto vea la luz".

La socialista Arantza Biurrun ha indicado que "estamos a favor de que se desarrolle este proyecto porque supone un desarrollo económico en la zona". "Es un proyecto positivo para el valle y para Navarra en general, que ha tenido sus detractores", ha expuesto, y ha pedido que "se siga adelante con el proyecto con la mayor transparencia".

Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha manifestado que su partido "está de acuerdo con el proyecto porque va a ser positivo para el valle de Baztan". "El Ayuntamiento no está de acuerdo y en su defensa en contra del proyecto nos ha hecho algún tipo de injurias", ha señalado para exponer que "el proyecto ha tenido que desarrollarse entre nieblas".

El parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez, que ha calificado de "perverso" el PSIS, ha indicado que no creen que "ese proyecto sea el que mejor vaya a Baztan". "Nosotros no lo compartimos y no compartimos esa voluntad de sacar este proyecto cueste lo que cueste, a trancas y barrancas, digan los informes lo que digan y suplantando la voluntad de la ciudadanía del valle", ha expuesto.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que "este proyecto lleva camino de convertirse en una ruina económica" y lo ha calificado como "una chapuza ecológica", con una "enorme contestación social". "No es un buen entorno para llevar a cabo el negocio", ha manifestado.

Finalmente, Marisa de Simón, portavoz de Izquierda-Ezkerra, se ha mostrado en contra del proyecto por ser "un macroproyecto especulativo" en la zona. "Se están saltando la voluntad de los afectados", ha criticado.