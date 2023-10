Israel y Hamás: ¿dónde está la línea divisoria real?

El ataque de Hamás a Israel debe ser condenado incondicionalmente, sin peros ni condiciones. Basta recordar la matanza de los jóvenes civiles que salían de una fiesta rave con 260 muertos a tiros: esto no es “guerra”, es una matanza pura y simple, lo que da una señal de que el objetivo de Hamás, la destrucción de Israel como Estado, incluye ataques masivos. matanza de civiles israelíes. Sin embargo, lo que se debe hacer urgentemente es ubicar este ataque en su contexto histórico; tal contextualización no lo justifica en modo alguno, sólo aclara por qué y cómo llegó a ocurrir.

El título de un diálogo reciente sobre antisemitismo y BDS [Campaña de boicot a Israel] en Der Spiegel fue: 'Wer Antisemit ist, bestimmt der Jude und nicht der potenzielle Antisemit' ('Quien es antisemita determina al judío y no al antisemita potencial'). Vale, suena lógico, la propia víctima debería decidir si es realmente una víctima. ¿Pero no ocurre lo mismo con los palestinos, que deberían poder determinar quién está robando sus tierras y privándolos de sus derechos elementales?

Para tener una idea de la desesperación de los palestinos comunes y corrientes de Cisjordania, basta recordar los vagos ataques individuales suicidas en las calles (en su mayoría) de Jerusalén hace aproximadamente una década: un palestino común y corriente se acercó a un judío, sacó un cuchillo y lo apuñaló (normalmente), sabiendo bien que otras personas a su alrededor lo matarían instantáneamente. No hubo ningún mensaje en estos actos “terroristas”, ningún grito de “¡Palestina libre!”; no había ninguna gran organización detrás de ellos (ni siquiera las autoridades israelíes lo afirmaron), ningún gran proyecto político, sólo pura desesperación. Yo estaba en ese momento en Jerusalén y mis amigos judíos me advirtieron de este peligro, aconsejándome que, si lo veía venir, gritara fuerte “¡No soy judío!” –y recuerdo claramente que estaba profundamente avergonzado de comportarme así, sabiendo bien que no estaba seguro de lo que realmente haría en tal situación–. Entonces, cuando leemos ahora en los medios títulos como 'Esto es materia de pesadillas para Israel y su pueblo' o 'El 11 de septiembre de Israel: ¡Un terror inimaginable golpea el corazón de la nación!', sí, seguro, interminable, pero los palestinos de Cisjordania viven en una pesadilla desde hace décadas.

Las cosas empeoraron con el nuevo gobierno de Netanyahu: en un panel de televisión el 25 de agosto de 2023, Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, dijo: “Mi derecho, el derecho de mi esposa, el derecho de mis hijos a moverse libremente en las carreteras de Judea y Samaria [Cisjordania] es más importante que la de los árabes”. Luego, dirigiéndose al panelista Mohammad Magadli, el único árabe en el panel, Ben Gvir dijo: “Lo siento Mohammad, pero esta es la realidad”. En resumen, el Estado ya ni siquiera condena formalmente la violencia antipalestina.

El destino de Ben-Gvir es el indicador más claro de este cambio. Antes de entrar en política, se sabía que Ben-Gvir tenía un retrato en su sala de estar del terrorista israelí-estadounidense Baruj Goldstein, quien en 1994 masacró a veintinueve fieles musulmanes palestinos e hirió a otros 125 en Hebrón, en lo que se conoció como la masacre de la Cueva de los Patriarcas. Entró en política uniéndose al movimiento juvenil del partido Kaj y Kahane Jai, que fue designado como organización terrorista y prohibido por el propio gobierno israelí. Cuando cumplió la mayoría de edad para ser reclutado en las Fuerzas de Defensa de Israel, se le prohibió el servicio debido a sus antecedentes políticos de extrema derecha. Y una persona así, condenada por el propio Israel como racista y terrorista, es ahora el ministro que debería salvaguardar el Estado de derecho... El Estado de Israel, al que le gusta presentarse como la única democracia en Oriente Medio, ahora se ha transformado de facto en un Estado teocrático (con el equivalente a la ley Shari'a).

Shlomo Ben-Ami escribió en 'La arrogancia se encuentra con la némesis en Israel': “Al descartar cualquier proceso político en Palestina y afirmar audazmente, en las directrices vinculantes de su gobierno, que ‘el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inalienable a todas las partes de la Tierra de Israel’, el Gobierno fanático de Netanyahu hizo inevitable el derramamiento de sangre”. ¿Exageración? Aquí está el primero de los 'principios básicos oficiales del 37º Gobierno de Israel': “El pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inalienable sobre todas las partes de la Tierra de Israel. El Gobierno promoverá y desarrollará la colonización de todas las partes de la Tierra de Israel: en Galilea, el Néguev, el Golán, Judea y Samaria”. ¿Cómo puede uno, después de que aparece semejante “principio”, reprochar a los palestinos que se nieguen a negociar con Israel? ¿Este “principio” no excluye cualquier negociación seria, no deja a los palestinos sólo una resistencia violenta?

Si fuera más propenso a las teorías de conspiración, seguramente expresaría mis dudas sobre el hecho tan publicitado de que el servicio secreto israelí realmente no sabía nada sobre el ataque. La sorpresa de “cómo pudo pasar esto sin ser detectado” me parece falsa. ¿No estaba Gaza totalmente bajo su control, con numerosos informantes, los últimos y copiosos conjuntos de sensores terrestres y aéreos, etc.? ¿No está permitido plantear la pregunta de quién se benefició más del ataque de Hamás? Para decirlo de una manera un tanto estalinista, el ataque de Hamás sirve objetivamente a los intereses de los israelíes de línea dura que ahora gobiernan el Estado (sin mencionar también los intereses de Rusia: la guerra en Gaza ya desvió la atención de la guerra de Ucrania). Sin embargo, incluso si Netanyahu hubiera sabido que Hamás estaba preparando algo, no podría haber predicho el número de israelíes asesinados, por lo que el ataque de Hamás también podría significar el fin de Netanyahu, que perdió su título de 'Sr. Seguridad'… Quién sabe qué pasó realmente, la situación es oscura. ¿Cuál fue el papel real de Irán, Rusia y también China? ¿Es la guerra de Gaza el primer momento de la Tercera Guerra Mundial? Una cosa es segura: esta guerra es una catástrofe con consecuencias históricas.

Sin embargo, en lugar de perdernos en teorías conspirativas, bastaría señalar que ambas partes (Hamás y el Gobierno de Netanyahu) están en contra de cualquier opción de paz y abogan por la lucha a muerte. El ataque de Hamás debe leerse en el contexto del gran conflicto que dividió a Israel en los últimos meses. Al comentar las medidas propuestas por el gobierno de Netanyahu, Yuval Harari lo expresó brutalmente: “Esto es definitivamente un golpe de estado. Israel está en camino de convertirse en una dictadura”. Israel estaba dividido entre fundamentalistas nacionalistas que intentaban abolir las características restantes del poder estatal legal y los miembros de la sociedad civil conscientes de esta amenaza pero todavía temerosos de proponer un pacto con palestinos no antisemitas. La situación se acercaba a la de una guerra civil entre los propios judíos israelíes, con signos de decadencia del orden legal. Con el ataque de Hamás, la crisis ha terminado (al menos temporalmente) y prevalece el espíritu de unidad nacional: la oposición propuso inmediatamente formar un gobierno de emergencia de unidad nacional o, como dijo el líder de la oposición Yair Lapid: “No me preocuparé por la cuestión de quién tiene la culpa y por qué nos sorprendió. Nos enfrentaremos unidos a nuestro enemigo”. Hay otros gestos similares: reservistas que antes se habían abstenido del servicio en oposición a la reforma legal y a la restricción de la doctrina de la separación de poderes, ahora se han alistado de nuevo, etc. Como movimiento político, la división interna se supera cuando ambas partes están unidas contra un enemigo externo. ¿Cómo salir de este maldito círculo vicioso?

Nada menos que Ehud Olmert dio una voz algo diferente: sí, Israel debería luchar contra Hamás, pero también debería utilizar esta situación para ofrecer una mano a los palestinos dispuestos a negociar, ya que lo que acecha en el trasfondo de la guerra es la cuestión palestina no resuelta. Y definitivamente no hay palestinos antisemitas. El domingo 10 de septiembre de 2023, un grupo de más de cien académicos e intelectuales palestinos firmaron una carta abierta para condenar los “comentarios moral y políticamente reprensibles” hechos recientemente por el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, sobre el Holocausto y los orígenes de los judíos asquenazíes: “Arraigados en una teoría racial muy extendida en la cultura y la ciencia europeas de la época, el genocidio nazi del pueblo judío nació del antisemitismo, el fascismo y el racismo. Rechazamos rotundamente cualquier intento de disminuir, tergiversar o justificar el antisemitismo, los crímenes nazis contra la humanidad o el revisionismo histórico frente al Holocausto”.

Entonces, ¿qué podría hacer Europa aquí aparte de simplemente tocarse las pelotas para no brindar suficiente apoyo a uno u otro bando en la guerra en curso? No todos los israelíes son nacionalistas fanáticos, no todos los palestinos son antisemitas (del mismo modo que no todos los rusos son pro Putin). Quizás lo primero que hay que hacer es reconocer claramente la desesperación y la confusión masivas que pueden dar lugar a actos ocasionales de maldad. Y el siguiente paso es ver la extraña similitud entre los palestinos a quienes se les niega el único lugar que alguna vez conocieron como su patria y los propios judíos; esta homología es válida incluso para el término “terrorismo”: en los años de la lucha judía contra el ejército británico en Palestina, el propio término “terrorista” tenía una connotación positiva. A finales de la década de 1940, los periódicos estadounidenses publicaron un anuncio con el titular 'Carta a los terroristas de Palestina', que contenía estas frases: “Mis valientes amigos. Quizás no creas lo que te escribo, porque en este momento hay mucho fertilizante en el aire. Los palestinos de Estados Unidos están a favor de ustedes.” Este texto fue escrito nada menos que por Ben Hecht, el célebre guionista de Hollywood.

Detrás de todas las polémicas sobre “quién es más terrorista” se esconde como una pesada nube oscura la masa de árabes palestinos que durante décadas han sido mantenidos en un limbo. ¿Quiénes son, cuál es la tierra en la que viven? Territorio ocupado, Cisjordania, Judea y Samaria… o el Estado de Palestina que actualmente está reconocido por 139 de los 193 estados miembros de Naciones Unidas. Es miembro del Comité Olímpico Internacional, así como de la Unesco, la Unctad y la Corte Penal Internacional. Tras un intento fallido en 2011 de asegurar el estatus de Estado miembro pleno de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó en 2012 a favor de reconocer a Palestina como Estado observador no miembro. Israel (que controla su territorio) los trata como colonos temporales, como un obstáculo para el restablecimiento del estado “normal” con los judíos como los únicos verdaderos nativos.

Incluso muchos israelíes ateos argumentan que, aunque Dios no existe, les dio la tierra de Israel para su uso exclusivo. Se les trata estrictamente como un problema, el Estado de Israel nunca les ofreció ninguna esperanza delineando positivamente su papel en el Estado en el que viven. La más obscena fue la idea, que circuló hace aproximadamente una década, de que cada palestino de Cisjordania debería recibir medio millón de dólares si abandona el país.

Hamás y los israelíes de línea dura son, por tanto, las dos caras de la misma moneda: la verdadera elección no es entre ellos sino entre los fundamentalistas de línea dura y aquellos abiertos a la coexistencia en ambos lados. Aquí, una vez más, uno debería oponerse al doble chantaje: si uno es propalestino, es eo ipso antisemita, y si uno está en contra del antisemitismo, debe ser eo ipso pro-Israel. La solución no es un compromiso, una “medida correcta” entre los dos extremos; más bien se debe llegar al final en ambas direcciones, en la defensa de los derechos palestinos y en la lucha contra el antisemitismo. Por utópico que esto pueda parecer, las dos luchas son dos momentos de la misma lucha (especialmente hoy en día, cuando florecen los sionistas antisemitas: personas que son antisemitas encubiertas pero apoyan la expansión de Israel, desde Breivik [culpable de 69 asesinatos en un campamento juvenil en Noruega en 2011] hasta los fundamentalistas religiosos estadounidenses). Así que sí, apoyo incondicionalmente el derecho de Israel a defenderse contra esos ataques terroristas, pero al mismo tiempo simpatizo incondicionalmente con el destino desesperado y cada vez más desesperanzado de los palestinos en los territorios ocupados. Aquellos que piensan que hay una “contradicción” en esta postura mía son los que efectivamente representan una amenaza a nuestra dignidad y libertad.