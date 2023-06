El diario de Feijóo

28 de mayo de 2023. Hoy hemos hecho historia. Siento que todas las decisiones que he tomado en mi vida me han traído hasta aquí. Regiré el destino de España como un patrón de barco. Estoy preparado. I am ready. Mañana a primera hora me apunto a inglés.

29 de mayo de 2023. Desastre. Había cerrado ya mis clases de inglés cuando El Guapo ha convocado elecciones… ¡para dentro de dos meses! Es imposible aprender inglés en tan poco tiempo. He pedido a mis asesores que valoren salir de la Unión Europea y entrar en lo que sea que tengan los sudamericanos.

30 de mayo de 2023. Nada, tengo que ponerme con el inglés. Por si fuera poco, las negociaciones con Vox se están complicando. Varios alcaldes quieren prohibir a los negros en sus pueblos. Les hemos dicho que nos parece una generalización excesiva y hemos acordado prohibir solo a algunos. Vox Soria ha aceptado. Qué gusto da negociar con gente razonable.

31 de mayo de 2023. Primer día de inglés. He aprendido algunos phrasal verbs, que, según mi profesor, lucen muchísimo en el cara a cara. Con get se puede decir casi todo, así que creo que me centraré en el get. Isabel me ha enviado al despacho un ejemplar de The Little Prince para primeros lectores. Nunca sé cuándo me está insultando esa mujer. He pedido que le hackeen el móvil por si tengo que usarlo contra ella en el futuro.

1 de junio de 2023. El excomisario me dice que no puede hackear el móvil de Isabel porque ella le paga más. Al parecer, esa bruja tiene fotos mías del verano del 95. Espero que no tenga pruebas de lo del delfín. ¿Cómo iba a saber yo que los peces podían tener comas etílicos? He pedido al equipo que me busque fontaneros nuevos. No está fácil. Los mejores están en nómina de los medios de comunicación y hacer trabajillos de autónomo les viene mal para la declaración de la Renta.

2 de junio de 2023. No he pegado ojo. Todas las encuestas me señalan como el nuevo presidente del Gobierno. Intento tranquilizarme pensando que España no es más que una Galicia más grande. A bigger Galicia. Estoy planeando un golpe de efecto para el primer mes. El Guapo hizo lo del astronauta que a la gente le flipó. No puedo ser menos. Barajo darle el ministerio de Hacienda a Antonio Banderas. Quizá lo anuncie el mismo día que prohíba el aborto.

3 de junio de 2023. Antonio Banderas no nos coge el teléfono. Nunca me fie de él. En El Zorro estaba espantoso, aunque dicen que hay que verla en versión original. Ojalá pudiese. O veo la película o leo los cartelitos. Hoy he aprendido que look up to no es mirar arriba sino respetar, ¿cómo te quedas? Mi profesor de inglés, por cierto, es negro. No sé cómo decirle que nunca podrá ir a Villas de la Ventosa, Cuenca.

4 de junio de 2023. Me he pasado el domingo leyendo el perfil de El Guapo que hemos escrito para El Mundo. Al final han quitado lo de que come placentas porque los de legal dijeron que podía ser constitutivo de no sé qué. Aun así, ha quedado gracioso. ¡Dios, cómo le odio! ¡¿Por qué él puede tenerlo todo y yo nada?! Pero pronto, muy pronto…

5 de junio de 2023. No puedo con los lunes. Me ha llamado el IBEX 35 enterito, uno detrás de otro. He tenido que cargar el iPhone seis veces. Al final, estaba tan cansado que ni sabía lo que decía. He prometido dar luz verde a un proyecto de bomba atómica, pero no sé si se lo he dicho a Endesa o a Iberdrola. Por eso prefiero hablar las cosas por whatsapp. Ana de Armas tampoco nos coge el teléfono.

6 de junio de 2023. Me he acabado The Little Prince. Va de un astronauta comunista.