Moción de propaganda con la Historia al fondo

Me preguntaba esta mañana mientras atendía al suplicio de escuchar a Santiago Abascal en su show parlamentario, si es periodismo difundir tal sarta de falaces tópicos ultras, si es democracia siquiera. No faltó uno. Y mentiras de variados grosores, aquí tienen un documentado repaso elaborado por Ignacio Escolar. Y sobre todo daba vueltas una vez más a cómo hemos llegado hasta aquí y a si habrá forma alguna de solucionarlo.

Sí, el Gobierno contesta. Y la retahíla de absurdos planteada tiene fácil respuesta, incluso alcanzando una brillantez arrolladora. Pero al final solo queda el modo tertulia, el modo partido de fútbol, la manipulación mediática para que cada cual reafirme su idea sin más. ¿Para qué se ha presentado la moción de censura ahora?, inquiría Pedro Sánchez. Como medio de propaganda, para usar el Parlamento como plataforma de publicidad. Y para impregnar de su ideario a la derecha, dice el presidente en concreto. A ese PP que en la moción anterior voto no, y ahora se abstiene, según anuncia. “Lo tienen a punto del sí”, puntualiza Sánchez. Y es verdad que se trata de una moción destructiva que daña la convivencia porque alienta a quienes van contra la democracia.

Ha servido para que Sánchez presentara los logros de su Gobierno, que los tiene y acreditados en un tiempo tan duro y con tan sucia oposición. Ha compartido liderazgo con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha intervenido también en la sesión. El PP, con Cuca Gamarra y Feijóo escondido -en silencio para marcar distancia, en su versión-, procurará sacar provecho también de la oportunidad cuando le toque el turno este miércoles. Un acto de precampaña, impagable en tiempo de promoción, muy caro en desasosiego, en esa sensación degradante de la democracia que se extiende al calor de tantas excepciones y lacras que presenta la española, desde hace décadas.

El candidato interpuesto, Ramón Tamames, comparece después de horas de comerse las uñas esperando su momento de gloria. A las 11:40 de la mañana. Otorgándose un papel notorio en la historia de la democracia que va relatando con esas distorsiones autocomplacientes que dictan los egos desmedidos. Tamames tiene 89 años. Nació en 1933. Antes de la guerra civil que desencadenaron los correligionarios del partido al que ahora secunda, contra toda la población española y en particular contra los comunistas que él dijo en sus inicios representar.

Curioso año que voy consultando al tiempo que oigo cómo transcurre la sesión del Congreso tratando de aliviar la incomodidad que produce y encontrando hallazgos de interés.

Un año tremendo, les cuento.

Nada más empezar 1933 un incendio destruye el transatlántico francés Atlantic frente a la costa. Hubo múltiples terremotos y tsunamis. Por ejemplo, el seísmo de Yokohama (Japón), de 8,4, seguido de un maremoto con un balance de unos 3.000 muertos. Y fueron creciendo plagas sociales y reiterarse algunas eternas.

El 30 de enero, en Alemania, el presidente Paul von Hindenburg nombra canciller a Adolf Hitler, quien a primeros de febrero da su discurso “Proclamación al pueblo alemán”.

Tiempos de intensa crisis, tras el crack del 29, 50.000 personas se manifiestan contra el paro en el Hyde Park de Londres.

Se vive una intensa ola de frío. La aldea de Oimiakón (Siberia) registra una temperatura –67.7 °C récord mundial imbatido en una localidad poblada.

En ese momento, Tamames dice: Vd. Sr. Sánchez no respeta la separación de poderes. Todo lo controla el ejecutivo. Lleva ya un rato soltando soflamas varias del glosario de la ultraderecha y asimilados.

Sigo en 1933, año de nacimiento del candidato. En Miami, EE.UU, Giuseppe Zangara intenta asesinar al presidente electo Franklin D. Roosevelt, pero a quien hiere mortalmente es al alcalde de Chicago, Anton Cermak que fallecerá poco después.

Marzo. El Partido Nazi gana las elecciones en Alemania con el 43.9 % de los votos.

En Grecia, el general Nikolaos Plastiras, al enterarse de que las elecciones le otorgan una mayoría- insuficiente, da un golpe de Estado e implanta una dictadura.

Tamames cree, según va diciendo, que el Ministerio de Trabajo es sindicato y patronal a un tiempo, y critica la presunta defensa heteronómica de los trabajadores que hace el ministerio de Yolanda Díaz en concreto: similar, dice, al Sindicato Vertical del régimen anterior.

Año de gracia y desgracia de 1933. En Dachau (a 13 km de Múnich) se inaugura el primer campo de concentración de prisioneros de los nazis.

El Congreso estadounidense, inicia, en el marco de la Gran Depresión, 100 días de debate para votar la legislación del New Deal, propuesta por el presidente Franklin D. Roosevelt. Proyecto que ayudó a la recuperación.

El Reichstag aprueba una ley por la que se conceden plenos y excepcionales poderes al Gobierno de Hitler.

Japón se retira de la Sociedad de Naciones e invade el territorio de la República China.

Las preocupaciones del candidato ex comunista a la presidencia, Ramón Tamames, se dirigen en ese momento a la insuficiencia de la sanidad pública que “sería un mucho mayor sin la creciente presencia de las compañías privadas de Salud”, dice, “y lo mismo ocurre en la educación con los llamados colegios de pago tan criticados desde el actual gobierno”. El Congreso, incluida la bancada de Vox, bosteza.

1933, el aviador británico Bill Lancaster despega desde Inglaterra en un intento por batir el récord de velocidad hasta el Cabo de Buena Esperanza al Sur de África, pero nunca llega a destino. Su cuerpo fue encontrado momificado en el desierto del Sahara en 1962.

Mayo. Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo.

Nellie Tayloe Ross se convierte en la primera mujer nombrada directora del United States Mint, la Fábrica de la Moneda estadounidense.

Mahatma Gandhi comienza una huelga de hambre en protesta por el maltrato de los indios hinduistas y los invasores británicos a los parias.

“El Gobierno tiene aversión a los empresarios”, censura Tamames, a Pedro Sánchez. “Busque en la prensa extranjera críticas como las que tenemos en España a Juan Roig o Amancio Ortega... que parece que ven al Ibex como un índice oscuro del maligno capitalismo”, explica.

10 de mayo de 1933: el régimen nazi quema en Berlín 20.000 libros de autores que figuraban en su lista negra.

Poco después el Partido Nazi introduce una ley para legalizar la esterilización eugenésica.

Terremoto en Sumatra, Indonesia: miles de muertos

El secretario de Estado de la Santa Sede, Eugenio Pacelli ( después Papa Pío XII), firma un concordato con Hitler.

Agosto: terremoto en China 9.000 muertos

En Marienbad (Checoslovaquia) un grupo de nazis asesina al filósofo judío alemán Theodor Lessing

Tamames dice que la Guerra Civil española comenzó en 1934, dando cobertura a los golpistas de 1936 y dictadores durante 40 años más. Y equipara a agresores y victimas con un no hay un lado bueno y otro malo en una guerra civil. ¿Qué le hubiera parecido a Antonio Machado que usted ha citado al final de su discurso? le dice Gabriel Rufián de ERC. Al poeta que murió de pena al llegar al exilio.

1933. España vive la consecuencia de los terribles sucesos de Casas Viejas, Cádiz, que se arrastran desde el comienzo del año. Alzamiento anarquista, dura reacción del gobierno de Azaña y brutal represión de la Guardia Civil. Salvo un joven teniente, por cierto apellidado Artal -leo-, que tras una actuación heroica para evitarlo… desapareció.

En septiembre, dimite el primer gobierno de Manuel Azaña y entra Alejandro Lerroux.

Octubre: el científico judeoalemán Albert Einstein escapa de la Alemania nazi y llega a Estados Unidos, donde vivirá el resto de su vida como refugiado.

En España, José Antonio Primo de Rivera pronuncia en el Teatro de la Comedia el Discurso de fundación de Falange Española donde define las bases de su pensamiento.

9 de noviembre: España celebra elecciones por primera vez con sufragio universal. Dan el triunfo a la derecha.

Tamames acaba la lectura de su discurso de una hora y por él así lo hubiera dejado, sin contestación a sus acusaciones. Con el sueño de su España, sin separatistas, ultraconservadora, liberal despiadada. Y en apoyo de un partido que niega la igualdad de hombres y mujeres, el cambio climático, los derechos de los emigrantes. Ha dado un recital de machismo profundo. “Solo se ha dirigido a las mujeres en su discurso para reprocharnos la baja fecundidad. Parecemos no existir y, sin embargo, nos ha puesto deberes”, le replica Yolanda Díaz. Para redondear el modelo, hace gala de ese nacionalismo español ultramontano al reivindicar un Gibraltar español: la dignidad nacional no puede consentir que sea colonia británica. Soberbio, y tan visiblemente agotado como muchos de nosotros con esta pantomima, interrumpe al presidente Sánchez porque se cansa de oír sus respuestas. Él ha ido a hablar, no a escuchar. Ha llegado a proponer que un fiscal independiente pueda investigar al presidente del Gobierno. El último episódico de acoso al gobierno, dice Sánchez. A lo largo de las horas, muda el aspecto en patético por el agotamiento de esfuerzo y varapalos. Me recuerda a Gustav von Aschenbach, el compositor del mítico filme “Muerte en Venecia” desmoronado de amor, en el caso de Tamames a sí mismo que es la peor condena.

Tremendas lecciones las del año en el que nació el candidato de Vox, Ramón Tamames. Cuanto se gestaba se prolonga en un magma interminable. Una crisis atroz, búsqueda de soluciones, y el nacimiento del germen nazi. fascista, de la crueldad y las desigualdades. Con los pasos de su crecimiento, vida y obras. Un hombre multipolar, henchido de ego sin causa, busca el camino de regreso a la barbarie que detuvo la democracia. Ese que nunca descansa.