La batalla de Madrid

Llevamos más de cuarenta años de democracia y no me he hartado de democracia, sino del mal uso que de ella se hace. En este tiempo del que he sido testigo de los vaivenes políticos, he tenido la sensación de haber estado sufriendo una continua y decepcionante campaña electoral.

Campañas electorales basadas, cada vez más, en mensajes populistas, ataques burdos al adversario y sin apenas ideas para mejorar la vida de los ciudadanos que, al fin y al cabo, es para lo que se inventó la política.

Sirva como ejemplo la batalla que se libra en estos momentos en Madrid, donde parece que quien gane esta plaza fuera a ganar la guerra. Guerra basada en ataques cruzados con munición gruesa que produce daños colaterales, en forma de división, en una ciudadanía que escucha atónita proclamas aberrantes como la disyuntiva de “comunismo o libertad”.