Carta Abierta a Solbank (o la prepotencia de la Banca)

Señor@s:

Me vuelvo a poner en contacto con Vds. para dejar constancia escrita de mi absoluto rechazo a su intento de coacción de que, para poder “operar a distancia” con mi cuenta bancaria, deba OBLIGATORIAMENTE descargarme su APP en mi teléfono móvil.(o en una Tablet que no tengo) puesto que han decidido no tenerla disponible para ordenadores.

Recientemente, cada vez que accedía a la banca a distancia me recibía el siguiente mensaje:

“De lo contrario, tu operativa se verá limitada en las próximas semanas y no podrás, por ejemplo, realizar transferencias ni confirmar tus compras por Internet. Además, dejarás de recibir los avisos y alertas que recibes por SMS”

La “peculiar justificación” utilizada no ha sido otra que invocar a las supuestas excelencias de seguridad que ofrecen este tipo de dispositivos, para lo que me vuelvo a remitir a sus propias palabras textuales: “Todo empieza y acaba en la Aplicación, por lo que tus datos estarán más protegidos que nunca”

Permítanme la ironía, pero mucho me temo que el Presidente del Gobierno o la Ministra Robles puede que no estén precisamente de acuerdo con tan desacertada aseveración… ¿O realmente pretenden Vds. convencerme de que su app cuenta con mayores y mejores medidas de seguridad que las que amparan a las más altas Instituciones de este país?

Díganme Sr@s ¿qué saben Vds. acerca de las medidas de seguridad que los usuarios podamos tener o no -incluso por mero desconocimiento- en nuestros teléfonos móviles en contraposición a un PC de sobremesa, que seguramente cuente con mayores sistemas de protección previamente instalados y que, además, se encuentra perfectamente alojado y resguardado en nuestros domicilios?

En sus numerosos Estudios de Mercado ¿no se han parado a analizar que puede haber muchos de sus usuarios (o, insisto, considérennos CLIENTES) que, como el Presidente de Cantabria

D. Miguel Ángel Revilla, hayan o hayamos resuelto NO desear disponer de un teléfono tipo Smartphone, que es el único que permite los requisitos para esas descargas que su app exige? ¿Y qué ocurre con las personas que no tienen capacidad económica para adquirirlos?

Por otra parte, con tantos servicios jurídicos y de otra índole a su alcance ¿han obviado deliberadamente las estadísticas que corroboran, ya no solo que la sustracción del teléfono móvil sea una de las principales causas de denuncia por parte de la ciudadanía, sino que es el dispositivo con mayores posibilidades de ser “hackeado”, clonado o manipulado?

Entonces ¿a qué tipo de seguridad se están refiriendo?

Miren, recientemente -y ya era hora- se le ha dado “un toque de atención” a la Banca por su manera de proceder, instándoles a que amplíen sus horarios y servicios especialmente para las personas de la Tercera Edad, que NO saben o NO pueden acceder a este tipo de Plataformas, ni tampoco utilizar cajeros automáticos… ¿También a ellos les van a instar a que adquieran un Smartphone o una Tablet?

¿No creen que lo mínimamente exigible sería que Vds., en lugar de intentar restringir a SUS CLIENTES las maneras de acceder a la gestión de sus cuentas, abogasen para mantener y aumentar las posibilidades operativas ya existentes?

Los ciudadanos somos plenamente conscientes de que, en aras de una mayor diligencia e inmediatez que supone Internet a la hora de realizar nuestras operaciones, finalmente nos hemos terminado convirtiendo en TRABAJADORES NO REMUNERADOS… Pero ¿es que ahora también hemos de asumir mansamente que se nos obligue a realizarlas a través de los dispositivos que Vds. elijan?

Me parece que Vds. se están tomando demasiado al pie de la letra lo que significa “sumisión digital”.

Permítanme recordarles que si hay un hecho objetivo que parecen haber olvidado (o sobre el que la Banca siempre pasa de puntillas) es que mientras ahora Vds. están presumiendo de unos beneficios casi escandalosos lo cierto es que fuimos nosotros, los ciudadanos de a pie, quienes tuvimos que “rescatarles” (supuestamente a Coste Cero, pero con un dinero que jamás volverá a nuestras Arcas Públicas) en un momento tan delicado en el que éramos precisamente nosotros los que precisábamos esas ayudas indispensables... Y eso debería generarles un mínimo respeto.

Atentamente,

Mª del Pilar Díaz Mayorga

P.S.- Como confirmación de que su ultimátum no era en absoluto baladí, desde hace un par de días mi ordenador personal ya tan solo me sirve para efectuar consultas.

Por lo tanto, y como los servicios actuales que me ofrecen no resultan de mi interés, les comunico que en breve tomaré las medidas oportunas para cesar la actividad comercial que hemos mantenido durante quinquenios, animando a todas las personas que se sientan agraviadas a que también actúen en consecuencia.