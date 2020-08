El Colapso: ¿serie o premonición?

Se llega a ver la serie de TV francesa "El colapso" casi de improviso, con poca información y esta circunstancia hace que la sorpresa producida sea mayor.

Un serie considerada menor pero que está llamada a ser de las mejores del año, con impecables actuaciones, cuidando al máximo los escenarios, episodios de corta duración rodados en plano secuencia, que sirven sobre todo para reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo y también sobre lo que se nos viene encima.

Después de ver los 8 episodios, cada uno diferenciado del resto, uno tiene la amarga sensación de que lo que acaba de presenciar no es algo ficticio, sino que tiene que ver mucho con la realidad actual.

Eso a pesar de que está realizada antes del comienzo de la pandemia, quizás eso sea uno de los motivos que te produzca un escalofrío.

¿Las casualidades existen? Puede ser, porque el primer episodio que trata del desabastecimiento de los supermercados, recuerda bastante a lo que sucedió a principios de Marzo.

La verdad es que todos los 8 episodios podrían ocurrir en los próximos meses tal y como van las cosas. Puede ser que el colapso de nuestra sociedad, de nuestro mundo, esté a punto de producirse.

También perturba que justo al terminar el capítulo de la explosión de la central nuclear, llegara la noticia de lo ocurrido en el puerto de Beirut. ¿Una nueva casualidad?

Por eso una vez terminada surgió la pregunta; ¿es sólo una serie de TV o una premonición sobre lo que estamos viviendo y lo que nos queda por vivir?

Si justo a continuación se visualiza cualquier telediario, se llega a la conclusión de que quizás es más dura la realidad que la ficción.

Un mundo repleto de egoístas insolidarios, de jóvenes irresponsables que les importa un carajo la salud de los demás, incluidos sus seres queridos, que incluso tienen la poca vergüenza de verbalizarlo ante una cámara de televisión, un sistema que se derrumba poco a poco, unos dirigentes que se ven impotentes ante un minúsculo coronavirus, por su estéril intento de conseguir la cuadratura del círculo, entre salud y economía.

En la serie no queda claro qué es lo que causa todo lo que vamos viendo, pero perfectamente podría ser algo como lo que nos está ocurriendo en estos momentos.

Una gran serie que se debe recomendar su visión, porque aunque te deje un poso amargo, pesimista, quizás a alguno le podría servir para quitar la venda de sus ojos.

¿Por qué no programar que se vea en las aulas, ahora que estamos a punto de abrirlas? ¿Por qué no obligar también su visión a esos jóvenes de botellón en lugar de multarles? ¿Incluso por qué no emitirla en todos los canales de televisión en horario de máxima audiencia?

Ahora que ya sabemos que el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, la ha visto y ha salido impresionado de su visión, convendría también que la viera toda nuestra clase política, desde Sánchez, Tardà, Urkullu, Casado, Arrimadas, incluso Abascal.

Ver "El colapso" puede producir un efecto de revulsivo, de reflexión que sirva para frenar nuestra marcha imparable hacia el precipicio, hacia ese colapso.

Veremos...