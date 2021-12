El efecto mariposa

El pasado 10 de marzo, PSOE y ciudadanos llegaron a un acuerdo para cambiar el gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia, una de las administraciones más corruptas de este país. En (la calle) Génova cundió inmediatamente la alarma. Su secretario general , don Teodoro García Egea, se desplazó inmediatamente a su tierra natal, localizó a los diputados autonómicos más venales del partido naranja e hizo fracasar la moción de censura. El Mar Menor seguirá degradándose pero en Génova respiraron.

Por poco tiempo. La presidenta de la comunidad madrileña, doña Isabel Díaz Ayuso, que es como Iznogud, el personaje de Goscinny, el visir que quiere “ser califa en lugar del califa” aprovechó la crisis murciana para disolver su parlamento y convocar elecciones autonómicas, probablemente por consejo de su asesor, don Miguel Ángel Rodríguez, que le hizo notar que C´s estaba ya en coma irreversible y que era el momento de cosechar los frutos de su gestión de la pandemia : había mucha más gente que dependía económicamente de la hostelería que familiares directos de ancianos fallecidos en las residencias. El clamoroso triunfo del binomio IDA-MAR tuvo para los genoveses un sabor agridulce.

Mientras tanto el entorno de don Pablo Casado no se cruzaba de brazos. Si la Sra. Díaz Ayuso tenía por consejero áulico al ex portavoz del gobierno del Sr.Aznar, en Génova habían fichado a don Francisco Hervías, que, como climatólogo conoce bien e efecto mariposa y como anterior responsable de organización de C´s es un experto en transfuguismo. De hecho en los medios políticos se le conoce como “Señor Lobo” probablemente por su altura de miras y su impecable comportamiento. Y que me perdonen los lobos.

Los meses siguientes registraron in tira y daca entre la visir aspirante a califa y la guardia pretoriana de este, que veía que el congreso del PP madrileño podía convertirse en una apoteosis de la Sra. Díaz Ayuso. Necesitaban poder exhibir algún triunfo antes. Las defecciones de C´s que el Sr. Hervías iba consiguiendo no tenían apenas eco mediático.

Las opciones al final se reducían a dos: Andalucía y Castilla y León. La primera era mucho más importante pero tenía un problema: el resultado electoral era menos previsible y el Sr. Moreno no quería arriesgarse a ir a las urnas innecesariamente...y no es excluible que se viera a sí mismo como candidato a sustituir al Sr.Casado.

Por el contrario su homólogo en Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco ha llegado ya mucho más lejos de lo que podía imaginar en sus sueños más húmedos. Su partido enfrentará además en los próximos meses una apretada agenda en los tribunales : en marzo el juicio por la “Perla Negra” y al fondo el de la “trama eólica” con la propia Junta de CyL imputada.

El problema era que en el ínterin el coronavirus había vuelto con fuerza , amenazando con provocar el colapso del sistema sanitario. ¿Cómo hacer una campaña electoral en esas condiciones? Bueno,supongo que en la secretaría general del PP se hicieron la misma reflexión que en “Amanece que no es poco” se hace el alcalde sobre la necesidad de la campaña. Es decir, en CyL son pocos y ya se conocen todos las jetas.

Ya ,Teodoro, pero si no hay campaña los únicos que van a poder hablar a los electores serán los cargos públicos y hay cuatro consejeros de Ciudadanos. Eso puede ser un salvavidas para ellos.

Pues los destituyes a todos. Así verán loque es presentarse a elecciones sin cargos, ni créditos ni medios que te den cobertura. ¿No representaban ellos la “renovación de la política”? Pues eso.

Pero es que una de ellas es la consejera de Sanidad, que es una profesional muy reconocida y además eligió a su propio equipo. ¿Si dentro de dos meses se disparan los contagios que decimos?

Pero mira que tienes poca imaginación. Pues que la gente en Navidad ha sido muy irresponsable . Total, no creo que allí tengáis mas muertes que en Madrid y mira lo bien que le ha ido a Isabel.

¿Y con cara se lo cuento yo a Igea luego de haberle dicho cien veces que ¡tranquilo!?

¡Mira que eres antiguo, Alfonso! ¿Para qué existen las redes sociales?. Publicas un mensaje en Twitter y punto.