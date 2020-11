El esfuerzo de pensar

Hace poco lo comentaba con mi soror, y pasan los días y sí, seguimos hablando de ello. El caso es que nos da mucho asco que muchos de los que defienden el español lo utilicen indignamente para mentir, tergiversar, confundir y manipular. Nos da mucha vergüenza que algunos periodistas, que durante su formación seguro que tuvieron que aprender a utilizar la lengua con corrección, se limiten a hacerlo a nivel formal y sólo sean capaces, y no todos, de construir una oración sintácticamente perfecta, pero llena de falsedad y manipulación en su contenido.

Nos da mucha tristeza que estos defensores de la lengua no hayan abierto un libro de Cervantes en su vida, ni hayan leído a Lorca o Machado; que no miren a Hispanoamérica cuando piensan en nuestro idioma. Que presuman, ridículamente, de que es la segunda lengua más hablada en el mundo pero no se hayan preocupado lo más mínimo por su gramática, su léxico, plagado de arabismos, galicismos, anglicismos, vasquismos (etc), por cierto; ni por su literatura.

Es vomitivo que el español (o castellano, que es lo mismo) se haya convertido en un arma política próxima a enmugrecerse, como ha pasado con la bandera.

Informarse es un trabajo de investigación más que nunca, un esfuerzo que es necesario hacer si uno quiere tener una idea más o menos propia de lo que ocurre.

Ayer la profesora de historia y actriz María Galiana comentaba que muchas mujeres siguen prefiriendo que el hombre actúe y piense por ellas, y acabar con el patriarcado sería acabar con ese chollo de no tener que pensar y hacerse cargo de sí mismas.

Pues eso. Pensar por uno mismo es un esfuerzo. Y una responsabilidad.