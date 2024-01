Y las leyes murieron

Un mundo sin ley. Parece que vamos directos a eliminar muchas leyes siempre que nos perjudiquen. Asi van desapareciendo del mundo aquellas normas alojadas en convenios de guerra que prohibían, por ejemplo, atacar monumentos o civiles indefensos que ahora se realizan en Oriente y quizá en Ucrania sin que se castiguen porque nadie hace casos de posibles sentencias. Es fácil suponer que con la colaboración de medios de comunicación y jueces que son todo menos lo que deberían ser.

Esto e España lo vemos también reflejado. Una tal Ayuso dijo que el dueño de un piso puede poner el valor que le de la gana al alquiler porque es suyo y está en su derecho. Es la manera que tiene ella de entender un capitalismo sin ley acompañado por los mismos del párrafo anterior, o sea, unos medios y unos jueces obedeciendo en todo a sus llamémosles propietarios a través del mercado, único dios existente. Con ello y con lo que ocurre con la corrupción, las leyes van muriendo asociadas a la vida y cada uno, siempre que sea de los míos, que haga lo que quiera. Y sin ley que contenga los egoísmos sin límite. Y a que conduce todo eso, es fácil adivinar. Un país para riquísimos, como se está ya haciendo en el área de Ayuso y Almeida, donde cada uno hace lo que le da la gana porque nadie le castigara. Hay jueces que ya dan hasta risa en sus sentencias o similar. Con ello podemos llegar a parecernos a los animales. Bonita comparación…Pero es la libertad que pregona Ayuso además de tomar cañas donde mejor desees. Pero dentro de pocos años, solo ellos.

La izquierda debería hacer esas leyes y hacerlas cumplir, pero no es posible en una democracia en que partidos como VOX y PP están por lo citado antes siempre que les favorezca en esas causas. Aunque luego apelen a la ley cuan do les interesa hacer oposición. Ellos viven muy bien en el mundo creado del mercado que sirve para acabar hasta con aquel Dios que nos enseñaron en el colegió hoy desaparecido por este nuevo. Ya lo dijo uno de ellos. Es el mercado, amigo . Nunca mejor dicho lo que vivimos incluso votándolo. Porque ese es le gran problema. Hay mucha gente, quizá demasiada, que esta feliz con los medios habituales que cuentan para entretener y con un CGPJ ad hoc para poder hacer y deshacer lo que aquí he expresado a mi manera. Una forma perfecta de romper España por quienes atacan a los que según ellos la quieren romper, pero que no es mas que un engaño mas al personal. La única solución posible es que a esa gente no la vote gente, pero es que los votos también los compran con el sistema explicado antes…