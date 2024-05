Maquinistas en marcha

Convengamos en algo obvio: el fangal hace tiempo que funciona. Pero ponerle título (La Máquina del Fango) es, como se dice, darle carta de ciudadanía. Sin embargo, su carta es prácticamente universal. Pedro Sánchez lanzó el lema y ahora todo el mundo ejerce el derecho de propiedad, sea a favor o en contra, según quién lo pille.

Pero cometió un error: olvidó mirar la paja en el ojo propio y no sólo en el ajeno. Y es que el uso del lenguaje tiene muchas trampas tentadoras. En plena campaña electoral, los discursos se enfervorizan tanto que terminan cayendo en el populismo más popular, que es el insulto, el uso de palabras soeces siempre innecesarias para la descripción de un rival. En el PSOE hay personajes que aparecen como secundarios pero pretenden pasar al protagonismo, y recurren con gestos heroicos a enfatizar sus manifestaciones con palabras ofensivas, que es una forma común de benevolencia para acercarse a los “compañeros” demostrándoles que hablamos de igual a igual. Pero no, en el auditorio ni todos son iguales ni quien usa insultos representa a los propios líderes de la campaña. Una cosa es mostrarse campechano y otra llevar la campechanía al borde mismo del fango que suponemos está en el lado opuesto. Si la mancha de vino con otra uva se quita, la mancha de fango no se quita con más de lo mismo. y es responsabilidad de los cargos superiores controlar la limpieza de los suyos en todos los órdenes.

El propio presidente debe centrarse en el correcto uso de los términos, porque hablar de “medios digitales” como generadores de bulos o noticias falsas, implica a un abanico de medios (como el propio elDiario.es) que llegan al público a través del sistema digital. Lo mismo podemos señalar respecto al anuncio de regeneración o de una fórmula para renovar el Poder Judicial. Los títulos por sí solos no cambian la realidad y lanzarlos en medio de una campaña electoral puede acabar como intento fallido y convertirse en boomerang fatal. El partido y el gobierno están a tiempo de enderezar lo que viene torcido y espero sinceramente que lo haga, para bien general.