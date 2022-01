Mensaje Real desde Valladolid

MENSAJE REAL 2021

Hola Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia, un año más aquí me tienes, intentando alegrarte el discurso de Nochebuena, en estas oscuras horas de tu reinado.

Sé que en secreto me sigues en Facebook y que esperas con impaciencia mi carta por estas fechas tan señalizadas. Este año quiero hablarte un poco de tu padre, sí, ese señor mayor al que echaste de casa porque te olían muy mal sus negocios y no querías que salpicaran a tu inmaculada majestad. Y es que por su culpa estoy a merced de alguno de esos jueces malotes de la “Gloriosa” Audiencia Nacional, y quisiera que, por una vez, me echaras una mano con este asuntillo. Te cuento por encima y luego, por “privado”, te doy detalles.

Resulta que el pasado 14 de abril le enviamos unos amigos y yo una carta a Abu Dabi, comentándole cosas de las suyas y de las nuestras. Pues bien, a un “simpático” policía, que pasaba por allí, no le pareció bien y me acusó, por depositarla en el buzón, de un delito contra la Corona. Es increíble, ¿verdad?, pues, como te lo cuento. Y el del sello eras tú (1.60 €). Poco dinero para tan largo viaje.

Y vamos a ver, salvo lo del sello, la carta no iba contigo y la Corona de la foto es tuya ¿no? Por eso espero que, al recibo de la presente, mandes parar este dislate, que para eso eres mi rey; bueno, de momento, que aunque a la Leti y a ti os haría mucha ilusión ver a vuestra primogénita coronada como Leonor I de España y V de Aquitania o de Bulgaria o del coño de la Bernarda, a mis amigos y a mí, ni puta gracia. Pero vamos, buen rollito.

Por otra parte, sé de buena tinta que estás valorando si esa corona vale más que el dineral que tiene tu padre por medio mundo, y andas ahí, que si le dejas venir, que si te vas tú… Hombre, también tienes la opción de dimitir y presentarte a Presidente de la III República en las listas de la patriótica ultraderecha, que no te digo yo que no tengas posibilidades, que cuando en este país nos ponemos a cagarla somos invencibles.

Mientras tanto, creo que es de justicia que contribuyas a los gastos de la Consulta Popular Estatal Monarquía/República, que estamos organizando para el 14 de mayo de 2022. Entiéndelo, pedimos por lo nuestro, pero también preguntamos por lo tuyo. Luego te paso, también por “privado”, el número de cuenta y te digo la cantidad que hemos considerado razonable para que nos hagas cuanto antes el ingreso.

Pues nada, Felipe, que, como todos los años, te recuerdo lo de que si tu padre heredó el trono de Franco, tú de tu padre y tal y cual y patatín y patatán, para que no lo olvides. Es mi carácter. Ponme a los pies de tu señora esposa y arréglame el asunto, please.

Manolo Iglesias, de los Iglesias de toda la vida, de Valladolid

Recadito para despistados: se puede ser republicano y de derechas; cuesta un poco más, pero es cuestión de ponerse.