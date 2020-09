Se merecen disfrutar

Queridos Reyes Magos, solo deseo que los niños del mundo, los niños de mi país, de mi comunidad autónoma, de mi ciudad, del colegio…, que mis niños, disfruten este comienzo de curso... Acabo de dormir a mi hijo de casi 5 años y me ha dicho que quiere que llegue el frío para que vengan los Reyes Magos.

Tengo dos hijos, de 10 años el mayor, y casi 5 años el menor. Vivimos en Granada y hoy hemos tenido una reunión en el colegio para informarnos sobre el protocolo de actuación que se va a aplicar en el centro durante el curso 2020-21. Mis hijos asisten a un colegio público muy demandado y considero que es bastante bueno en muchos sentidos.

He llegado desolada de la reunión. Lo único que se les ha facilitado a los profesores por parte de la Junta de Andalucía ha sido gel hidroalcohólico. Grupos de 25 niños y niñas y grupos burbujas de 50 niños y niñas. Sin profesorado de apoyo, sin profesorado de refuerzo, de ayuda en esta situación infame que estamos viviendo.

He salido del colegio viendo a las ‘seños’ y a los maestros como lo que son, personas valientes que se enfrenta a la pandemia con sus mascarillas, gel hidroalcohólico y mucha vocación, y muchas ganas de educar y enseñar… y currándose ellos solos, con los equipos directivos, estrategias para intentar minimizar los contactos entre los menores. No he llorado por vergüenza. Porque a mí, lo que me apetecía era llorar.

¿No podemos mejorar la situación?, ¿saldremos de esta?

El padre de mis hijos también se dedica a la educación. No quiero saber muy bien a cuántos alumnos va a impartir clase… ya me iré enterando. Él es profesor de instituto, por supuesto las mascarillas y el gel hidroalcohólico las lleva de casa, aunque eso es lo de menos. Nada, a enseñar con gel hidroalcohólico y mucha vocación.

Es lamentable que en un colegio de 450 alumnos el gel hidroalcohólico sea lo que se ha aportado para enfrentarnos a la pandemia, será que no hemos tenido tiempo de organizar nada, será que no sabemos cómo, ¿será qué…?

Tengo ganas de llorar, y de no llevar a mis hijos al cole. Pero trabajamos, mis hijos necesitan relacionarse con sus iguales, su salud mental es importante. Mis niños están deseando ir a su colegio, con sus ‘seños’ y sus maestros, con sus amigos y amigas, ir al comedor, jugar, jugar, y aprender, y disfrutar.

¿Solo se puede hacer eso a nivel institucional?

Cada vez entiendo menos cosas.

Solo espero que todo vaya bien. Y que los Reyes Mayos vengan antes, cuando aquí aún hace calor y que ayuden a los menores a disfrutar de su comienzo de curso… Se lo merecen.