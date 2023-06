A los nacidos en democracia

Mi reflexión va dirigida a todos los que nacisteis en democracia y por tanto con el derecho a votar. Estoy próxima a los 70 años y el 6 de diciembre de 1978, dos días antes de nacer mi hija, me dirigí orgullosa a las urnas y votar en el referéndum para la ratificación de la Constitución española.

Desde ese año no he dejado de ejercer mi derecho a voto, en libertad y democracia. Hubo ocasiones en que no estuve animada por las circunstancias de ir a votar pero el recuerdo de mi padre, recluta de la quinta del biberón destinado en intendencia durante la guerra civil, agazapado sobre el guardabarros de la rueda desde donde guiaba al conductor que sin luces debía llegar al frente para llevar las vituallas, empujaba mi corazón, mi pensamiento y mi mano hasta la urna para ejercer este derecho. Derecho que, gracias a la generación que como él tuvo que vivir tan espantosa experiencia y después en 40 años de dictadura tuvieron hurtado el derecho a ejercer, nos han legado. No tenía derecho moral a desperdiciar este privilegio no yendo a votar.

Estos próximos comicios del 23 de julio a muchos no os vendrá bien, por vacaciones, por calor, por desgana o por cualquier otro motivo personal ir a la urna para decidir el futuro de todos nosotros. Si ese es el caso tienes la opción de ejercerlo por correo, oportunidad que no tuvieron nuestros padres.

Salid de la trinchera mental, separad el polvo de la paja y ejerced este derecho pues el futuro está en vuestra mano decidirlo.

Desde el destino de vuestras vacaciones ese día mirad al horizonte y visualizad el futuro que para vuestros hijos -o nietos como en mi caso- queréis con la tranquilidad de haber formado parte activa del destino de este país.

Si te abstienes estás dando la oportunidad de que otros decidan por ti.