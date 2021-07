Que nadie se engañe; son los 140.000 millones.

¡Váyase, Sr. Sánchez; dimita!... y así, un día tras otro, sin ofrecer alternativa alguna, sin aportar absolutamente nada; solo crítica destructiva, insultos y descalificaciones.

Están desesperados, desquiciados e histéricos; lo están más que nunca.

Pero que nadie se engañe. No es porque con este gobierno esté en riesgo la unidad de España, pues, aparte de que eso es una falacia, a ellos, España (no la bandera, el himno, la monarquía o sus amiguetes privilegiados con sus fortunas, sino los españoles y especialmente los más necesitados) ‘se les da una higa’, como decían los clásicos. No es porque con este gobierno (y con ETA ya como un mal recuerdo lejano) se acerquen presos etarras al País Vasco y “se humille a las víctimas”, como dicen, porque ellos los acercaron en masa, cuando les convenía hacerlo, a finales de los 90, y con ETA matando, secuestrando y extorsionando. No es porque se indulte a los presos del procés, porque si eso les diera votos o les facilitara alianzas para gobernar, ellos los habrían indultado exactamente igual. No es porque la economía española no vaya a recuperarse tras la crisis de la pandemia, porque, aparte de que sí se recuperará y antes de lo que ellos quisieran, ya dejaron clara su aspiración al respecto con aquellas palabras de Cristóbal Montoro en la última etapa del gobierno de Zapatero, en plena crisis económica internacional: “Que caiga España que ya la levantaremos nosotros”.

El motivo de su histeria y su desesperación no es ninguno de esos. Es algo más sencillo y más prosaico. El motivo son los 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo asignados por la UE a España, casualmente con un gobierno de izquierdas, asignación económica que ellos han hecho todo lo posible por torpedear, con su proverbial patriotismo de hojalata, orquestando una infame campaña, en Europa, contra el gobierno España en destinada a crear desconfianza en nuestro país, en su país… Porque son 140.000 millones de euros que ellos van a ver pasar por delante de sus narices sin poder meterles mano y mangonearlos a sus anchas, como les gustaría hacerlo y de la forma que sabemos o sospechamos que lo harían.

Que nadie se engañe; son los 140.000 millones.