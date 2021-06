Creo que los que apoyamos una prensa independiente y sin ataduras, agradeceríamos

una denuncia, hasta donde sea posible, constante de determinadas informaciones, de otros medios y colegas

Igualmente agradecería que cuando intervienen en tertulias, se supiera el motivo por el que está allí cada tertuliano.

Que no se dude en pisar la manguera al colega o en su defecto aplicar que no hay mayor despareció que no hacer aprecio

Atentamente,