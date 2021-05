Anoche me acosté vacía y desesperanzada al enterarme de dos noticias. Una, el PSOE apoya la retransmisión de las corridas de toros con lo que eso supone de apoyo y publicidad hacia unos actos de maltrato animal manifiesto. Allí estaba un “desconocido y desaparecido” ministro de cultura justificándolo. Dos, Más Madrid apoya concederle una medalla de reconocimiento del ayuntamiento a Ana Botella. Y allí estaba Rita Maestre juntando palabras y queriendo hacer entender que ellos, teóricamente adalides del derecho a una vivienda digna, apoyan darle una medalla de reconocimiento a una persona que atropelló derechos de inquilinos de vivienda VPO para beneficiar a empresas especuladoras, bien llamadas “buitre”.

Actitudes como estas me quitan hasta la esperanza. El presente no es muy confortador para personas como yo, pero si ya no encuentro partidos de quien esperar un cambio

¿Qué me queda?