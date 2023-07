Renfe maltrata a su clientela

A lo largo de mi vida he viajado, siempre que he podido, en tren.

Me parece el mejor medio de transporte público que hay para trayectos no demasiado lejanos, no sólo por la comodidad que supone para quienes viajan en él, sino porque es menos contaminante que otros.

La relación con RENFE en los últimos años ha sido difícil en ocasiones porque, aparte de otras muchas deficiencias en el día a día (que sería largo y tedioso exponer aquí), su página web no ha sido nunca ejemplo de sencillez, rapidez y fiabilidad para quienes la usamos.

Tampoco se ha respondido a las sucesivas quejas, sugerencias, comentarios en torno a la impuntualidad, falta de información, frecuente suciedad en los trenes de largo recorrido, escaso mantenimiento en vagones, etc .

Sin embargo, en cuanto a precios, los trenes (especialmente de largo recorrido) en nuestro país son a menudo más caros que en trayectos y clases similares en países como Bélgica, Italia, Alemania, Francia…

En el trayecto entre Santander – Madrid Chamartín, desde el pasado mes de junio, debido a obras en las vías, el tramo Santander/Torrelavega a la ida y Torrelavega/Santander a la vuelta se hace en autobús, sin que los viajeros tengan notificación previa de dicha circunstancia; es más, en la notificación que envía RENFE por correo electrónico el día anterior al viaje, se dice literalmente:

“Queda poco para tu viaje, estamos deseando poder darte la bienvenida a bordo, revisa por favor la información y los beneficios” (¿?) “de tu próximo viaje. Recuerda que tienes que llevar tu billete para acceder al tren” (qué novedad…).

En este mismo correo, aparecen los datos de tren, vagón, asiento y horas, además de resaltar la prensa gratuita (si eres miembro del programa Más Renfe y siempre online), el mayor compromiso de puntualidad, la sostenibilidad del tren eléctrico (100 % energía renovable)… Pero ni una sola palabra del trayecto que habrá que hacer en autobús entre dos localidades.

Sin duda, un ejemplo de información, transparencia y claridad.

Así, nos hemos encontrado turistas extranjer@s que habían comprado su billete de tren y que no entendían por qué debían subir a un autobús y hasta dónde les llevaría éste; por descontado, no había cartel alguno en ningún otro idioma para indicar esta circunstancia….

Luego nos extraña que el coche particular siga siendo el medio de transporte más usado en nuestro país y aún hay quien piensa la modernización y mejora ferroviaria consiste únicamente en la alta velocidad de algunos trenes que unen unas pocas ciudades.