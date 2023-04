Podemos no puede resignarse a quedarse encerrado en un rincón del tablero político. Totalmente de acuerdo. Debe encerrarse en el rincón de pensar. De pensar qué hacer para recuperar la ilusión tirada por la borda el pasado domingo. Ya no hay ilusión, ahora hay cabreo: ¡otra vez vamos a hacer lo de siempre!

Me han robado la alegría de un domingo que pintaba glorioso y, a cambio, han abierto el cajón de los truenos para regocijo de la derecha. Lo que tendría que suceder, preferentemente esta misma semana es una comparecencia conjunta de Yolanda Diaz e Ione Belarra (con o sin el acuerdo de Pablo Iglesias) en que en primer lugar y de forma exhaustiva se pidiese perdón una y mil veces a los votantes de izquierdas por el bochornoso espectáculo ofrecido. En segundo lugar hay que recomponer la ilusión anunciando la adhesión de Podemos a Sumar, ni sin ni con firma de primarias abiertas. Ahora mismo da igual. Podrá ser muy importante para el aparato de Podemos, pero no lo es para sus votantes y mucho menos para los votantes de otras izquierdas. Ya se verá, y podría ser que Podemos no sea la guía de Sumar, pero es que igual no toca. El riesgo, aunque sea un sapo difícil de tragar, no es que Podemos no alcance el papel que querría en Sumar, el riesgo es que no haya coalición.