La segunda transición o es la primera

Algo se mueve cuando desde la ONU instan a España a que la ley de Memoria desvele la verdad de lo ocurrido en tiempo de paz, o sea, en aquella posguerra en donde nadie ha podido entrar. Es hora de desvelar lo que ocurrió cuando la derecha trata de tapar esa nueva ley que sacara los trapos sucios que llevamos años sin poder conocer. O sea, saber por qué hubo torturadores que murieron celebrando la victoria del fascismo cuando los alemanes lo pudieron hacer hace demasiados años y en España estaba tapado. El hecho de que el CGPJ no se renueve algo terrible oculta que hay que descubrir para que la historia de este país resplandezca por muy dura que sea.

Como todo lo que he escrito referente a este tema para mí, uno de los mas importantes de nuestra vida en común, porque deteriorar o camuflar nuestra historia es algo que nos confundirá en el futuro. Que los jóvenes no sepan nada de lo que ocurrió en España el sigo pasado, y durante demasiados años en donde no estábamos en guerra, es obvio que camufla la realidad de lo vivido y nos deja con una historia incompleta que ya está demasiado manoseada por todo tipo de gentes.

Sé que la verdad puede ser muy dura, pero es la forma de saber quién es quién, ahora mismo, quiénes son esos que a través de bulos y sinrazones tapan lo que ocurre ahora mismo, no ya en el pasado, porque el periodismo y la judicatura no ideologizada deberían saltar en algún momento para sacar todos nuestros trapos sucios. Con el problema vasco y sus excesos nos reímos un tiempo con aquellos ocho apellidos tratados con humor y Euskadi está haciendo una labor de limpia que en la capital no se explica, pero muchos la conocemos para bien de esa tierra. De España nunca se ha podido hablar de manera clara de sus excesos, y quizá ese interés en tapar algo puede hacer presumir que se están ocultado cosas aún peores que las que de verdad ocurrieron….

Creo que Pedro ha roto España en 5 días pero simplemente para empezar otra transición, algo necesario desde aquella del 78 pero que solo hizo lo que nos dejó la derecha. Que ha mandado desde entonces aunque no haya gobernado. Es hora de empezar la segunda. ¿O es la primera?