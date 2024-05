Cueto decideix no respondre les preguntes de la comissió d'investigació de les mascaretes al Parlament

L'empresari Juan Carlos Cueto, assenyalat per la Guàrdia Civil com el suposat líder a la trama Koldo, ha decidit aquest dimarts no respondre les preguntes que se li han formulat a la comissió d'investigació de les mascaretes al Parlament, acollint-se al seu dret a no declarar en estar investigat per l'Audiència Nacional.

“Com ja vaig avançar en la meva carta del 9 de maig del corrent, dirigida a la Comissió, com existeix un procediment a la Fiscalia Europea, el qual investiga els mateixos fets que són objecte de la Comissió; així com també ho fa el jutjat central d'instrucció número 2 de l'Audiència Nacional, m'acolliré al meu dret constitucional a guardar silenci davant de les preguntes dels membres de la comissió, de tots els membres de la comissió”, ha estat la resposta que ha donat a la primera pregunta que ha formulat el portaveu del PSIB-PSOE al Parlament, Iago Negueruela que, en tot cas, ha traslladat totes les preguntes que tenia previstes en relació amb la compra de mascaretes i la posterior reclamació.

La resta de portaveus o diputats també han fet constar les seves preguntes, encara que el compareixent ha guardat silenci.

Cal recordar que en la investigació de l'Audiència Nacional, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil situa Cueto com el cap de l'empresa investigada, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

Les comunicacions intervingudes al sumari de l'Audiència Nacional constaten que Cueto supervisava els moviments de l'empresa -inclòs el contracte amb Balears, segons es desprèn d'uns correus al respecte amb el director executiu de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche- i que Koldo García el va estar informant regularment sobre les gestions que anava fent en relació amb la reclamació de 2,6 milions a la mercantil.

Cueto ha estat l'únic compareixent aquest dimarts després que el Parlament hagi oficiat una nova citació per al que fos CEO de Globalia, Javier Hidalgo, per al proper 3 de juny.