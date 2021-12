Un socio reciente

He llegado hasta el diario.es a través de Esther Palomera, por la que siento gran admiración, por no decir devoción. Leo sus artículos aquí, y sigo atentamente sus intervenciones en TVE en La Noche. No me extraña que forme parte del plantel de periodistas de este periódico. Ha sido una verdadera, y muy grata, sorpresa para mí, el descubrimiento de el diario.es. Me parece que es un ejemplo de lo que debe ser un periódico, por su rigor, objetividad, independencia y respeto al código deontológico del periodismo. Quiero transmitirles mi más sincera enhorabuena y agradecerles su trabajo y esfuerzo para informar debidamente a sus lectores, entre los que tan a gusto me encuentro yo. Muchas gracias.