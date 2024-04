Viajes baratos o subvencionados para mayores de 55

Este año pasado cumplí los 55 años, sigo manteniendo ese optimismo casi patológico sobre la sociedad y la humanidad. Convencido de que a pesar de los peligros y los retrocesos la historia es un camino de avances y mejoras para cada vez más personas en el mundo.

Pero dejando al margen las grandes cuestiones, hay algo que me indigna seriamente. Nuestra generación, con una adolescencia y juventud coincidente con la transición a la democracia y a pesar de los estragos de la heroína, no sé si por ser hijos del “baby-boom” también, disfrutamos en mayor o menor medida de políticas activas para jóvenes, viajes, actividades, formación informal y formal, cursos del “paro” remunerados, Luego con el ingreso en la Comunidad Europea, billetes de Inter-rail, etc.

Tengo dos hijos, ya el mayor con 20 años. En todos los ayuntamientos y en la Comunidad de Madrid, hay menos profesionales de los que había hace mas de 30 años cuando obtuve plaza de Monitor Juvenil en el Ayto. de Alcorcón, menos programas, menos campamentos, menos talleres de prevención, menos bolsas de vivienda para jóvenes, menos de todo.

Pero ahora yo, con 55, puedo volver a disfrutar de un viaje barato o subvencionado por la Comunidad de Madrid, mientras mis hijos y sus amigos están en el parque, esperando un cutre curro.

No sé si así consiguen nuestros votos como “boomers”. Pero es penoso e indignante. Menos viajes para los de 55, menos ERES para prejubilarnos y jubilarnos y para contratar a nuestros hijos por la mitad de salario, y más servicios a una juventud que se merece como cualquier otra un presente digno en experiencias, formación, asociacionismo, empleo de calidad y vivienda.

Todo pasa por “reconquistar” la democracia en la Comunidad de Madrid, con candidaturas unitarias de emergencia democrática, con líderes y lideresas generosos y cercanos, sin competir por 20 segundos más en un TV o red social, sino cooperando para ilusionarnos y vencer al despropósito maquiavélico que nos gobierna.